Pucnjava tokom roštiljanja, dvoje mrtvih

U pucnjavi do koje je došlo rano jutros po lokalnom vremenu tokom roštiljanja i fudbalske utakmice na sprotskom terenu u naselju Bonsuseso u Brazilu, koje su organizovali trgovci drogom, poginula su dva muškarca a devetoro je povrijeđeno.

Kako je saopšteno, pucnjava je počela tokom roštiljanja i utakmice kojima je prisustvovalo i nekoliko trgovaca drogom, uključujući i vođu lokalne kriminalne organizacije, prenosi portal Globo.

Policija je saopštila da su muškarca, za koga se sumnja da je šef lokalne kriminalne organizacije, pratili naoružani trgovci drogom druge grupe, koji su automobilom i sa dva motocikla stigli na lice mjesta sa namjerom da ga pogube, nakon čega je došlo da intenzivne razmjene vatre između dvije kriminalne grupe.

Policija nije objavila imena frakcija umiješanih u pucnjavu, ali su istražioci potvrdili da se radilo o kriminalnim organizacijama iz Sao Paula i Rio de Žaneira.

Među devetoro pogođenih ima ranjenih na obje strane sukoba, a identitet žrtava još nije utvrđen.

Tokom operacije uhapšena su trojica osumnjičenih i zaplijenjene su dvije puške.

Vojna policija je saopštila da su pripadnici jedne od frakcija imali kapuljače na glavama i nosili su majice civilne policije, kako bi zbunili oficire.