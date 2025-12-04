Logo
Haos na nebu: Dronovi pokušali ''presresti'' Zelenskog

04.12.2025

20:21

Дрон у лету
Foto: ATV

Četiri vojna drona probila su zonu zabrane letenja i usmjerila se ka avionu predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog prije nego što je u ponedjeljak sletio na Aerodrom Dablin, objavio je britanski "Telegraf".

Avion Zelenskog sletio je nešto ranije od planiranog, oko 23 časa, a prema procjenama, dronovi bi se našli direktno na prilaznoj putanji predsjedničkog aviona da je sletio u predviđeno vrijeme.

Ne zna se ko ih je lansirao

Neregistrovane bespilotne letjelice potom su kružile iznad broda Irske mornarice, koji je u tajnosti raspoređen u Irskom moru uoči prve posjete ukrajinskog predsjednika Irskoj.

Лото / Лутрија

Društvo

Loto rezultati: Pogledajte brojeve izvučene u 97. kolu

Izvori su naveli da su dronovi poletjeli iz oblasti sjeveroistočno od Dablina i letjeli oko dva sata. Nije poznato ko ih je lansirao niti gdje se trenutno nalaze.

Bezbjednosni izvori sumnjaju da je cilj dronova bio ometanje dolaska Zelenskog u Dablin, s obzirom na to da su letjelice imale uključena svjetla. Takođe tvrde da se radilo o vojnim dronovima i da bi se incident mogao svrstati u oblik hibridnog ratovanja. Javnost je ranije izričito upozorena da tokom predsjedničke posjete važi "zona zabrane dronova" iznad Dablina.

Жељка Цвијановић

BiH

Cvijanović: Sarajevo nastavlja da drži BiH u ekonomskoj i infrastrukturnoj izolaciji

Bari Endruz, poslanik stranke Fiana Fejl u Evropskom parlamentu, izjavio je: "Krivično je djelo upravljati dronom na tom području bez dozvole".

