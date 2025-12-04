Legende na meču Igokee i Zenita: Hrijapa, Monja, Antić u prvom redu

Autor:Ivan Dragičević
04.12.2025
19:49
Komentari:0
Sjajnu atmosferu u Laktašima napravila je brojna publika koja je ispunila dvoranu, a meču Igokee i Zenita prisustvuju brojne poznate ličnosti.
Legendarni kapiten CSKA i reprezentacije Rusije Viktor Hrijapa prati meč u društvu nekadašnjeg saigrača iz nacionalnog tima Sergeja Monje, a u njihovom društvu je i trofejni rukometaš Mladen Bojinović.
Spektakl u Laktašima: Sjajna atmosfera na utakmici Igokea - Zenit
Sve pomno prati i Pero Antić, nekada NBA igrač i šampion Evrolige, dugogodišnji prijatelj Vuka Radivojevića iz zajedničkog vremena u Crvenoj zvezdi.
Utakmica Igokee i Zenita ne može da prođe bez predsjednika SNSD Milorada Dodika, a tu je i nekadašnji fudbalski as Zlatan Muslimović koji ima veliko iskustvo u italijanskoj Seriji A.
