Legende na meču Igokee i Zenita: Hrijapa, Monja, Antić u prvom redu

Autor:

Ivan Dragičević

04.12.2025

19:49

Меч Игокеа Зенит
Foto: ATV BL

Sjajnu atmosferu u Laktašima napravila je brojna publika koja je ispunila dvoranu, a meču Igokee i Zenita prisustvuju brojne poznate ličnosti.

Legendarni kapiten CSKA i reprezentacije Rusije Viktor Hrijapa prati meč u društvu nekadašnjeg saigrača iz nacionalnog tima Sergeja Monje, a u njihovom društvu je i trofejni rukometaš Mladen Bojinović.

Игокеа - Зенит

Košarka

Spektakl u Laktašima: Sjajna atmosfera na utakmici Igokea - Zenit

Sve pomno prati i Pero Antić, nekada NBA igrač i šampion Evrolige, dugogodišnji prijatelj Vuka Radivojevića iz zajedničkog vremena u Crvenoj zvezdi.

Utakmica Igokee i Zenita ne može da prođe bez predsjednika SNSD Milorada Dodika, a tu je i nekadašnji fudbalski as Zlatan Muslimović koji ima veliko iskustvo u italijanskoj Seriji A.

KK Igokea

Zenit

Laktaši

