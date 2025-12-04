Putin: Zapad manipuliše javnim mnjenjem

Zapadne zemlje manipulišu javnim mnjenjem kako bi opravdale svoju agresivnu politiku protiv Moskve, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin.

- Zemlje Zapada to rade da bi zastrašile svoje stanovništvo, zloupotrebljavajući svoj položaj - istakao je Putin u intervjuu za televizijsku stanicu Indija tudej.

On je rekao da se to naziva manipulacija javnim mnjenjem.

- Njihov cilj je da opravdaju svoju agresivnu politiku prema Rusiji - istakao je Putin.

On je dodao da zemlje Zapada zloupotrebljavaju svoj monopol nad globalnim medijima kako bi zastrašile svoje stanovništvo tvrdeći da Rusija namjerava da obnovi Sovjetski Savez.

- Oni to rade, odnosno govore svom stanovništvu o prijetnji oživljenog Sovjetskog Saveza, da bi zastrašili sopstveni narod. Zloupotrebljavaju svoj monopol nad globalnim medijima - rekao je Putin.

On je napomenuo da određene zemlje danas prave iste greške kao one koje je Sovjetski Savez pravio u prošlosti.

Putin je istakao da je Sovjetski Savez u jednom trenutku dostigao stanje u kojem su njegovo rukovodstvo, a možda čak i obični građani, vjerovali da su toliko moćni da im se nikada ništa ne može dogoditi, ni pod kojim okolnostima.

- I ta ideja o veličini je upravo ono što tjera zemlju da počne da pravi jednu grešku za drugom, misleći da je sve u redu. Da, napravili smo grešku ovdje i dozvolili malu grešku tamo, ali mi smo toliko veliki da će to uvijek proći, preživjećemo to. Pa ipak, broj grešaka raste kao lavina, i sve je teže upravljati njima. Vidim da se ista stvar dešava danas sa određenim drugim zemljama - rekao je Putin.

On je istakao da zapadni političari koji tvrde da Rusija želi da vrati Sovjetski Savez jednostavno pokušavaju da uplaše sopstveno stanovništvo.

Putin je takođe okarakterisao oživljavanja Sovjetskog Saveza kao nemoguću, besmislenu i nepraktičnu ideju, dodajući da Rusija nema takav cilj.