Logo
Large banner

''Budimpešta spremna da bude domaćin pregovora o Ukrajini''

Izvor:

SRNA

04.12.2025

17:58

Komentari:

0
''Будимпешта спремна да буде домаћин преговора о Украјини''
Foto: ATV

Mađarska je spremna da bude domaćin mirovnih pregovora o rješavanju sukoba u Ukrajini, izjavio je ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

Na sastanku ministara spoljnih poslova Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju /OEBS/ u Beču Sijarto je potvrdio da Mađarska podržava mirovne napore predsjednika SAD Donalda Trampa, koji daju nadu za obnavljanje mira na evropskom kontinentu.

hitna pomoc

Srbija

Žena (53) preminula od povreda zadobijenih u saobraćajnoj nesreći

Prema njegovim riječima, Budimpešta je spremna da podrži svaku inicijativu koja služi postizanju ovog cilja.

"Činimo sve što je u našoj moći da doprinesemo uspjehu pripremnih aktivnosti, o čemu svjedoče nedavne posjete mađarskog premijera Viktora Orbana Vašingtonu i Moskvi. Spremni smo da budemo domaćini mirovnih pregovora, za koje se nadam da mogu početi u bliskoj budućnosti", izjavio je Sijarto.

Podijeli:

Tagovi:

Mađarska

Peter Sijarto

Ukrajina

Rusija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Цвијановић: Славу нам нису могли забранити окупатори, па неће ни тровач Хелез

BiH

Cvijanović: Slavu nam nisu mogli zabraniti okupatori, pa neće ni trovač Helez

2 h

0
Општина награђује студенте са 1.000 КМ, ово су услови

Gradovi i opštine

Opština nagrađuje studente sa 1.000 KM, ovo su uslovi

2 h

0
Експлозија у фабрици ''Крушик'', има повријеђених

Srbija

Eksplozija u fabrici ''Krušik'', ima povrijeđenih

2 h

0
Отац и син преминули у истом дану: Резултати обдукције изненадили љекаре

Region

Otac i sin preminuli u istom danu: Rezultati obdukcije iznenadili ljekare

2 h

0

Više iz rubrike

Путин: Повуците се, или узимамо силом

Svijet

Putin: Povucite se, ili uzimamo silom

2 h

0
Мушкарац са којим је Ана Волш наводно била у вези свједочио на суђењу Брајану: Открио све о њиховом односу

Svijet

Muškarac sa kojim je Ana Volš navodno bila u vezi svjedočio na suđenju Brajanu: Otkrio sve o njihovom odnosu

3 h

0
Сијарто: Брисел није успио да стабилизује Балкан

Svijet

Sijarto: Brisel nije uspio da stabilizuje Balkan

3 h

0
Кремљ о Путиновој посјети: Индија је наш привилеговани стратешки партнер

Svijet

Kremlj o Putinovoj posjeti: Indija je naš privilegovani strateški partner

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

56

U automobilu pronađeno tijelo muškarca

19

49

Legende na meču Igokee i Zenita: Hrijapa, Monja, Antić u prvom redu

19

42

Putin: Zapad manipuliše javnim mnjenjem

19

41

Uhapšeni prevaranti sa TikTok-a: Lažno se predstavljali, pa na prevaru uzimali pare

19

34

Kako post utiče na zdravlje?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner