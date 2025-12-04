''Budimpešta spremna da bude domaćin pregovora o Ukrajini''

Mađarska je spremna da bude domaćin mirovnih pregovora o rješavanju sukoba u Ukrajini, izjavio je ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

Na sastanku ministara spoljnih poslova Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju /OEBS/ u Beču Sijarto je potvrdio da Mađarska podržava mirovne napore predsjednika SAD Donalda Trampa, koji daju nadu za obnavljanje mira na evropskom kontinentu.

Srbija Žena (53) preminula od povreda zadobijenih u saobraćajnoj nesreći

Prema njegovim riječima, Budimpešta je spremna da podrži svaku inicijativu koja služi postizanju ovog cilja.

"Činimo sve što je u našoj moći da doprinesemo uspjehu pripremnih aktivnosti, o čemu svjedoče nedavne posjete mađarskog premijera Viktora Orbana Vašingtonu i Moskvi. Spremni smo da budemo domaćini mirovnih pregovora, za koje se nadam da mogu početi u bliskoj budućnosti", izjavio je Sijarto.