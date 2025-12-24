Automobil sletio u provaliju: U njemu bila cijela porodica

Teška saobraćajna nezgoda dogodila se večeras na putu Divci-Mionica.

U automobilu u kome su se nalazili muškarac, žena i dijete sletio je sa puta u manju provaliju.

Na terenu su vatrogasci, policija i hitna pomoć.

Prema prvim informacijama, oni su teže povrijeđeni, a u pomoć su pritekli i ostali vozači.