Automobil sletio u provaliju: U njemu bila cijela porodica

Izvor:
Telegraf
24.12.2025
22:40
Komentari:0
Teška saobraćajna nezgoda dogodila se večeras na putu Divci-Mionica.
U automobilu u kome su se nalazili muškarac, žena i dijete sletio je sa puta u manju provaliju.
Zanimljivosti
Mačka putovala 70 kilometara ispod haube automobila
Na terenu su vatrogasci, policija i hitna pomoć.
Prema prvim informacijama, oni su teže povrijeđeni, a u pomoć su pritekli i ostali vozači.
Svijet
2 h0
Zanimljivosti
3 h0
Hronika
3 h0
Ekonomija
3 h0
Najnovije
Najčitanije
23
00
22
48
22
45
22
40
22
34
Trenutno na programu