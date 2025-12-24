Običaji koje treba ispoštovati prije Nove Godine: Privucite bogatstvo i sreću

Prema narodnim običajiima, prije novogodišnjih praznika treba izmiriti sve dugove. Takođe, da biste privukli bogatstvo, tokom dočeka u džepu treba držati nekoliko novčića.

U Novu godinu ne ulazite sa neplaćenim računima i neizmirenim dugovima, jer se vjeruje da ćete uvijek kuburiti s parama. Zato postoji običaj koji se odnosi na novac i privlačenje bogatstva, da u džep stavite novčić ili nekoliko njih, kao i da vam novčanik ne bude prazan.

Time ćete prizvati bogatu godinu.

Prvi gost u kući trebalo bi da vam bude vedra, zdrava i dobronamjerna osoba, a valja se da odmah ujutru 1. januara započnete neki mali posao.

Domaćice od davnina paze na to da im smeće i prljav veš iz stare godine ne dočeka novu, kao i da jela na svečanoj trpezi ostaju do jutra.

U ponoć se čestita uz tri poljupca, kao znak pažnje ali i nastojanja da bliske odnose zadržite i u narednoj godini.

Razne neobične novogodišnje običaje i vjerovanja imaju i drugi narodi.

Tako, na primjer, Danci imaju običaj da u ponoć svi skoče sa stolica, a Austrijanci uz svečanu večeru imaju dezert - sladoled od nane, i to u obliku djeteline sa četiri lista.

Nova godina, podsjećanja radi, prvo stiže na Lajnska ostrva u Tihom okeanu, i to 13 sati prije nego kod nas.