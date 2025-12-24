Logo
Large banner

Običaji koje treba ispoštovati prije Nove Godine: Privucite bogatstvo i sreću

Izvor:

Magazin novosti

24.12.2025

22:24

Komentari:

0
Нова Година
Foto: Anna Tarazevich/Pexels

Prema narodnim običajiima, prije novogodišnjih praznika treba izmiriti sve dugove. Takođe, da biste privukli bogatstvo, tokom dočeka u džepu treba držati nekoliko novčića.

U Novu godinu ne ulazite sa neplaćenim računima i neizmirenim dugovima, jer se vjeruje da ćete uvijek kuburiti s parama. Zato postoji običaj koji se odnosi na novac i privlačenje bogatstva, da u džep stavite novčić ili nekoliko njih, kao i da vam novčanik ne bude prazan.

Time ćete prizvati bogatu godinu.

vatrogasci

Hronika

Izbio požar u porodičnoj kući, ima životno ugroženih

Prvi gost u kući trebalo bi da vam bude vedra, zdrava i dobronamjerna osoba, a valja se da odmah ujutru 1. januara započnete neki mali posao.

Domaćice od davnina paze na to da im smeće i prljav veš iz stare godine ne dočeka novu, kao i da jela na svečanoj trpezi ostaju do jutra.

U ponoć se čestita uz tri poljupca, kao znak pažnje ali i nastojanja da bliske odnose zadržite i u narednoj godini.

илу-рубља-2412025

Ekonomija

Američki mediji: Rublja među pet najprofitabilnijih globalnih aktiva

Razne neobične novogodišnje običaje i vjerovanja imaju i drugi narodi.

Tako, na primjer, Danci imaju običaj da u ponoć svi skoče sa stolica, a Austrijanci uz svečanu večeru imaju dezert - sladoled od nane, i to u obliku djeteline sa četiri lista.

Nova godina, podsjećanja radi, prvo stiže na Lajnska ostrva u Tihom okeanu, i to 13 sati prije nego kod nas.

Podijeli:

Tagovi:

Nova godina

običaji

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Финале Бориковог турнира

Košarka

''Monting'' odbranio pehar na Borikovom turniru

3 h

0
На Нетфликсу излази филм "Peaky Blinders", погледајте повратак Томаса Шелбија

Kultura

Na Netfliksu izlazi film "Peaky Blinders", pogledajte povratak Tomasa Šelbija

3 h

0
Виц дана: Папагај у фрижидеру

Vicevi

Vic dana: Papagaj u frižideru

3 h

0
Дарко Лазић показао шта му је жена грешком спаковала за наступ

Scena

Darko Lazić pokazao šta mu je žena greškom spakovala za nastup

3 h

0

Više iz rubrike

Новчани шок до краја недјеље: Три знака којима се смијеши богатство које нису ни сањали

Zanimljivosti

Novčani šok do kraja nedjelje: Tri znaka kojima se smiješi bogatstvo koje nisu ni sanjali

5 h

0
Рођени генијалци: Ова 3 знака имају мозак који ради 100 на сат

Zanimljivosti

Rođeni genijalci: Ova 3 znaka imaju mozak koji radi 100 na sat

11 h

0
Ова три знака ће 2026. године бити затрпана парама

Zanimljivosti

Ova tri znaka će 2026. godine biti zatrpana parama

12 h

0
horoskop astrologija

Zanimljivosti

Astrolozi otkrivaju u koja tri znaka se rađaju najzlobniji ljudi

13 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

00

Marija Šerifović otvorila dušu: "Svakoj samohranoj majci treba da se dodijeli pehar"

22

48

Do kraja nedjelje stiže finansijski pakao za 3 znaka: Ko će biti neprijatno iznenađen?

22

45

Selak: Odbrana izborne volje – Republika Srpska ne prihvata nametanje

22

40

Automobil sletio u provaliju: U njemu bila cijela porodica

22

34

Mačka putovala 70 kilometara ispod haube automobila

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner