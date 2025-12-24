Na Netfliksu izlazi film "Peaky Blinders", pogledajte povratak Tomasa Šelbija

Netfliks je upravo objavio trejler filma o Tomasu Šelbiju, a fanovi će konačno vidjeti da li je ovo oproštaj kakav su priželjkivali, ili samo uvod u mnogo veću igru moći.

Tomas Šelbi se vraća 20. marta 2026. godine u Netfliksovom filmu "The immortal man", nastavku koji dolazi posle finala serije "Peaky Blinders" iz 2022. godine.

Stiven Najt ponovo sarađuje sa rediteljem Tomom Harperom, dok se Kilijan Marfi vraća u prepoznatljivoj ulozi, zajedno sa Rebekom Ferguson, Timom Rotom, Stivenom Grejemom, Berijem Kioganom i Sofi Randal.

Film obećava dostojan kraj Tomijeve priče - radnja je smještena u 1953. godinu, fokusiranu na sljedeću generaciju porodice Šelbi, pri čemu će Marfi ovog puta učestvovati i kao producent.

Pogledajte trejler:

"The Immortal Man" nastavlja priču nakon završetka šeste sezone serije, smeštene u posleratnu Britaniju. Ovi istorijski slojevi oduvijek su bili centralni dio serije.

U ovom filmu gledaoci mogu da očekuju još dublji uvid u burni svijet porodice Šelbi, dok priča istražuje Tomijeve neriješene sukobe i lične borbe, prenosi Mondo.ba.