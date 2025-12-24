Logo
Large banner

Na Netfliksu izlazi film "Peaky Blinders", pogledajte povratak Tomasa Šelbija

Izvor:

Mondo.ba

24.12.2025

22:00

Komentari:

0
На Нетфликсу излази филм "Peaky Blinders", погледајте повратак Томаса Шелбија
Foto: Youtube/@Netflix/screenshot

Netfliks je upravo objavio trejler filma o Tomasu Šelbiju, a fanovi će konačno vidjeti da li je ovo oproštaj kakav su priželjkivali, ili samo uvod u mnogo veću igru moći.

Tomas Šelbi se vraća 20. marta 2026. godine u Netfliksovom filmu "The immortal man", nastavku koji dolazi posle finala serije "Peaky Blinders" iz 2022. godine.

Stiven Najt ponovo sarađuje sa rediteljem Tomom Harperom, dok se Kilijan Marfi vraća u prepoznatljivoj ulozi, zajedno sa Rebekom Ferguson, Timom Rotom, Stivenom Grejemom, Berijem Kioganom i Sofi Randal.

Film obećava dostojan kraj Tomijeve priče - radnja je smještena u 1953. godinu, fokusiranu na sljedeću generaciju porodice Šelbi, pri čemu će Marfi ovog puta učestvovati i kao producent.

Pogledajte trejler:

"The Immortal Man" nastavlja priču nakon završetka šeste sezone serije, smeštene u posleratnu Britaniju. Ovi istorijski slojevi oduvijek su bili centralni dio serije.

U ovom filmu gledaoci mogu da očekuju još dublji uvid u burni svijet porodice Šelbi, dok priča istražuje Tomijeve neriješene sukobe i lične borbe, prenosi Mondo.ba.

Podijeli:

Tagovi:

Peaky Blinders

Netfliks

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Холивудски редитељ у центру скандала: Преварио Нетфликс за скоро 11 милиона долара

Kultura

Holivudski reditelj u centru skandala: Prevario Netfliks za skoro 11 miliona dolara

1 sedm

0
Варнер брос ће одбити астрономску понуду Парамоунта

Ekonomija

Varner bros će odbiti astronomsku ponudu Paramounta

1 sedm

0
Божићни филмови на Нетфликсу: Један од њих је најгледанији и већ има 19 милиона прегледа

Kultura

Božićni filmovi na Netfliksu: Jedan od njih je najgledaniji i već ima 19 miliona pregleda

2 sedm

0
Клунијев најновији филм стигао на Нетфликс, да ли сте га погледали?

Kultura

Klunijev najnoviji film stigao na Netfliks, da li ste ga pogledali?

2 sedm

0

Više iz rubrike

Представљено побједничко рјешење: Милева Марић добија споменик

Kultura

Predstavljeno pobjedničko rješenje: Mileva Marić dobija spomenik

1 d

0
Свечана премијера игране ТВ серије ''Осмица“ окупила бројну публику

Kultura

Svečana premijera igrane TV serije ''Osmica“ okupila brojnu publiku

1 d

0
Узнемирујуће: Испливао снимак трагичне погибије креатора игре Call of Duty

Kultura

Uznemirujuće: Isplivao snimak tragične pogibije kreatora igre Call of Duty

1 d

0
Ruža cvijet

Kultura

Tragično preminuo kreator popularne igre

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

00

Marija Šerifović otvorila dušu: "Svakoj samohranoj majci treba da se dodijeli pehar"

22

48

Do kraja nedjelje stiže finansijski pakao za 3 znaka: Ko će biti neprijatno iznenađen?

22

45

Selak: Odbrana izborne volje – Republika Srpska ne prihvata nametanje

22

40

Automobil sletio u provaliju: U njemu bila cijela porodica

22

34

Mačka putovala 70 kilometara ispod haube automobila

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner