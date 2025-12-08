Logo
Klunijev najnoviji film stigao na Netfliks, da li ste ga pogledali?

08.12.2025

19:38

Клунијев најновији филм стигао на Нетфликс, да ли сте га погледали?

Najnoviji film Džordža Klunija "Džej Keli" je stigao na Netfliks, a sa njim i prve reakcije kritičara, s obzirom na to da se radi o jednom od najvećih ovogodišnjih hitova ovog striming servisa.

Kako slava izgleda iza kulisa

Reditelj Noa Baumbah ovim filmom želi da prikaže kako slava izgleda iza kulisa, kao i sve ono donosi život "velike zvijezde".

U središtu priče nalazi se poznati glumac Džej Keli (Kluni) koji, podstaknut krizom i ličnim gubicima, odlučuje da krene na putovanje Evropom. On priznaje: "Sva moja sjećanja su filmovi", ali shvata da je vrijeme da stvori nova - ona izvan seta i reflektora.

Na putovanju ga prate njegov dugogodišnji menadžer Ron (Adam Sandler) i publicistkinja Liz (Lora Dern), dok Keli istovremeno pokušava da obnovi narušeni odnos sa kćerkama, koje glume Grejs Edvards i Rajli Kio.

Џорџ Клуни

Scena

Šok u Holivudu: Povlači se Džordž Kluni

Najveće zamjerke

Publika i kritičari kažu da je Klunijev nastup vrlo uvjerljiv i da dobro prikazuje Kelijevu ranjiviju i emotivniju stranu. Ipak, mnogi smatraju da lik ponekad djeluje udaljeno, pa je teško potpuno se povezati sa njim. Sporedni lik njegovog menadžera često izgleda prirodnije i toplije.

Navode i da je film vizuelno vrlo lijep - kamera hvata atmosferu, a režija balansira između drame i lagane satire.

Ipak, najveća zamjerka je to što film ne ide dovoljno duboko u mračniju stranu slave. Kad bi trebalo da bude hrabriji i oštriji, često ostaje blag i suzdržan, ističu kritičari, navodi "24Sedam".

Džordž Kluni

Netfliks

