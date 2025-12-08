Klunijev najnoviji film stigao na Netfliks, da li ste ga pogledali?

08.12.2025
19:38
Komentari:0
Najnoviji film Džordža Klunija "Džej Keli" je stigao na Netfliks, a sa njim i prve reakcije kritičara, s obzirom na to da se radi o jednom od najvećih ovogodišnjih hitova ovog striming servisa.
Reditelj Noa Baumbah ovim filmom želi da prikaže kako slava izgleda iza kulisa, kao i sve ono donosi život "velike zvijezde".
U središtu priče nalazi se poznati glumac Džej Keli (Kluni) koji, podstaknut krizom i ličnim gubicima, odlučuje da krene na putovanje Evropom. On priznaje: "Sva moja sjećanja su filmovi", ali shvata da je vrijeme da stvori nova - ona izvan seta i reflektora.
Na putovanju ga prate njegov dugogodišnji menadžer Ron (Adam Sandler) i publicistkinja Liz (Lora Dern), dok Keli istovremeno pokušava da obnovi narušeni odnos sa kćerkama, koje glume Grejs Edvards i Rajli Kio.
Scena
Šok u Holivudu: Povlači se Džordž Kluni
Publika i kritičari kažu da je Klunijev nastup vrlo uvjerljiv i da dobro prikazuje Kelijevu ranjiviju i emotivniju stranu. Ipak, mnogi smatraju da lik ponekad djeluje udaljeno, pa je teško potpuno se povezati sa njim. Sporedni lik njegovog menadžera često izgleda prirodnije i toplije.
Navode i da je film vizuelno vrlo lijep - kamera hvata atmosferu, a režija balansira između drame i lagane satire.
Ipak, najveća zamjerka je to što film ne ide dovoljno duboko u mračniju stranu slave. Kad bi trebalo da bude hrabriji i oštriji, često ostaje blag i suzdržan, ističu kritičari, navodi "24Sedam".
Scena
1 h0
Scena
1 h0
Scena
4 h0
Scena
6 h0
Najnovije
Najčitanije
19
40
19
38
19
28
19
26
19
22
Trenutno na programu