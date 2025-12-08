Seka Aleksić brani Georgieva: ''Potpuno bezveze da se o tome sada polemiše''

Koncert pjevača Vlada Georgieva u beogradskoj Areni, održan u subotu, 6. decembra, bio je pravi spektakl, ali je startovao sat vremena kasnije, što je izazvalo burne komentare na društvenim mrežama.

Publiku je tokom čekanja zabavljao dugogodišnji prijatelj i gost na njegovim koncertima, Igor Lazić Niggor.

Iako je atmosfera bila fantastična, dio publike je kritički komentarisao kašnjenje i lošu organizaciju.

Upravo tada se oglasila Seka Aleksić na platformi “X” i objasnila:

''Svaki koncert kasni 30-60 minuta. Nije Vlado Georgiev jedini. Potpuno bezveze da se o tome sada polemiše. Niko ne sjedi i ne čeka jer ga baš briga, postoje razlozi zašto kasne koncerti. Pola toga ne vidite i ne znate. Prvi i osnovni je da se čeka da svi ljudi uđu i smjeste se, i tako milion nekih bitnih faktora za jedan koncert. Ako je ovo jedina zamjerka koju imate, onda je odlično'', istakla je.

Vlado Georgiev je podijelio Sekinu objavu uz komentar:

''Evo, koleginica fino objasnila, hvala Seko'', istakao je.

Podsjetimo, koncert je trebalo da počne u 21h, ali je startovao kasnije jer su hiljade posetilaca ulazile i smjestile se tek oko 22h, što je bio glavni razlog kašnjenja, prenosi Telegraf.

''Ovako je zaista bilo i šta sad. Ljudi dođu u hiljadama u 9 i očekuju da svi mogu proći kroz kapije i biti odmah na svom mjestu, mi smo bili svi spremni u bekstejdžu u 20.50h, ali ljudi su ulazili do 22h (nekih 200 i do 22.10). Ne griješite dušu, vama neće biti dobro'', oglasio se Georgiev.