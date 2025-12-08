Kejt Vinslet: Zastrašujuće je šta ljudi rade svom tijelu

Kejt Vinslet nedavno je dala intervju za "The Sunday Times", gdje je pričala o sve većoj upotrebi lijekova za mršavljenje, kao i estetskim tretmanima koji mijenjaju lični opis.

Prije svega, Kejt Vinslet je izrazila duboku zabrinutost za ovaj globalni problem, posebno za mlade žene koje nesavesno konzumiraju popularne lijekove za mršavljenje.

"Razorno je. Ako je nečije samopouzdanje toliko vezano za fizički izgled, to je zaista zabrinjavajuće", rekla je, te dodala:

"Zanemarivanje sopstvenog zdravlja je zastrašujuće. Sada me to više nego ikada brine. To je potpuni haos".

Osvrnula se i na dobropoznati problem u vezi sa plastičnim operacijama - odnosno, sve veću upotrebu estetskih tretamana koji menjaju lični opis.

Kako kaže, voljela bi da žene prihvate starenje kao prirodni proces.

"Moja omiljena stvar je kada vam ruke ostare. To je život u vašim rukama. Neke od najljepših žena koje poznajem imaju preko 70 godina, a ono što me rastužuje jeste da mlade žene više nemaju stvarno znanje o tome šta je istinska ljepota", kazala je.

Vinslet smatra da društvene mreže imaju negativan uticaj na percepciju ljepote i mentalnog zdravlja.

"Na šta se ljudi ugledaju? Kakav to ideal savršenstva pokušavaju da dostignu", upitala je, a onda i istakla da se veliki dio problema krije i u nerealnim očekivanjima koje društvene mreže plasiraju.

Spomenula je i medijski linč koji je trpela zbog svog fizičkog izgleda kad je imala 19 godina i kad se proslavila ulogom Rouz u kultnom ostvarenju "Titanik".

"Mediji su bili užasni, maltretirali su me. Bila sam toliko mlada i nisam bila spremna za slavu. Osjećala sam se potpuno izloženo."

Sada, da može, promjenila bi prošlost. Kaže da bi im se suprotstavila.

"Rekla bih novinarima: 'Nemate pravo tako me tretirate Ja sam mlada žena, moje tijelo se mijenja, nesigurna sam i preplašena. Ne otežavajte mi'. To je bilo maltretiranje, skoro zlostavljanje", zaključila je.

(b92)