Logo
Large banner

Kejt Vinslet: Zastrašujuće je šta ljudi rade svom tijelu

Izvor:

B92

08.12.2025

15:00

Komentari:

0
Кејт Винслет: Застрашујуће је шта људи раде свом тијелу

Kejt Vinslet nedavno je dala intervju za "The Sunday Times", gdje je pričala o sve većoj upotrebi lijekova za mršavljenje, kao i estetskim tretmanima koji mijenjaju lični opis.

Prije svega, Kejt Vinslet je izrazila duboku zabrinutost za ovaj globalni problem, posebno za mlade žene koje nesavesno konzumiraju popularne lijekove za mršavljenje.

"Razorno je. Ako je nečije samopouzdanje toliko vezano za fizički izgled, to je zaista zabrinjavajuće", rekla je, te dodala:

"Zanemarivanje sopstvenog zdravlja je zastrašujuće. Sada me to više nego ikada brine. To je potpuni haos".

Osvrnula se i na dobropoznati problem u vezi sa plastičnim operacijama - odnosno, sve veću upotrebu estetskih tretamana koji menjaju lični opis.

Kako kaže, voljela bi da žene prihvate starenje kao prirodni proces.

Ruža

Društvo

Preminuo ugledni ljekar iz BiH

"Moja omiljena stvar je kada vam ruke ostare. To je život u vašim rukama. Neke od najljepših žena koje poznajem imaju preko 70 godina, a ono što me rastužuje jeste da mlade žene više nemaju stvarno znanje o tome šta je istinska ljepota", kazala je.

Vinslet smatra da društvene mreže imaju negativan uticaj na percepciju ljepote i mentalnog zdravlja.

"Na šta se ljudi ugledaju? Kakav to ideal savršenstva pokušavaju da dostignu", upitala je, a onda i istakla da se veliki dio problema krije i u nerealnim očekivanjima koje društvene mreže plasiraju.

Spomenula je i medijski linč koji je trpela zbog svog fizičkog izgleda kad je imala 19 godina i kad se proslavila ulogom Rouz u kultnom ostvarenju "Titanik".

"Mediji su bili užasni, maltretirali su me. Bila sam toliko mlada i nisam bila spremna za slavu. Osjećala sam se potpuno izloženo."

Sada, da može, promjenila bi prošlost. Kaže da bi im se suprotstavila.

"Rekla bih novinarima: 'Nemate pravo tako me tretirate Ja sam mlada žena, moje tijelo se mijenja, nesigurna sam i preplašena. Ne otežavajte mi'. To je bilo maltretiranje, skoro zlostavljanje", zaključila je.

(b92)

Podijeli:

Tagovi:

Kejt Vinslet

ljepota

zdravlje

Mršavljenje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Малољетник украо BMW и изазвао саобраћајну незгоду

Hronika

Maloljetnik ukrao BMW i izazvao saobraćajnu nezgodu

1 h

0
Захарова оштро Шведској: Још једна земља која је постала толерантна на неонацизам

Svijet

Zaharova oštro Švedskoj: Još jedna zemlja koja je postala tolerantna na neonacizam

1 h

0
Сутра претежно сунчано

Društvo

Sutra pretežno sunčano

1 h

0
Дрво пало на ватрогасца док је гасио пожар, није му било спаса

Svijet

Drvo palo na vatrogasca dok je gasio požar, nije mu bilo spasa

2 h

0

Više iz rubrike

Естрада у страху због '' црне свеске'': Пјевачи Марини Туцаковић остали дужни више од 90.000 евра

Scena

Estrada u strahu zbog '' crne sveske'': Pjevači Marini Tucaković ostali dužni više od 90.000 evra

2 h

0
Пјевачица отишла да оперише младеж, па сазнала да има рак

Scena

Pjevačica otišla da operiše mladež, pa saznala da ima rak

4 h

0
Змај од Шипова послао видео поруку Баки Прасету: Причам ја

Scena

Zmaj od Šipova poslao video poruku Baki Prasetu: Pričam ja

5 h

0
Иван Симић

Scena

Srpski pjevač uhvatio djevojku u prevari: Brutalno joj se osvetio

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

22

Zijad Krnjić glasao protiv: Ništa od otvaranja novog GP kod Gradiške 11. decembra

16

22

Pažljivo sa njima, bilo kakva kritika će ih jako pogoditi

16

16

U zatvoru pronađeno 13 tijela

16

15

Kako je ajvar dobio ime? Zanimljivosti o kraljici zimnice od Persije do Balkana

16

12

Milanović: Dok novo oružje dođe u Hrvatsku mogu se završiti dva svjetska rata

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner