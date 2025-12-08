Logo
Large banner

Drvo palo na vatrogasca dok je gasio požar, nije mu bilo spasa

Izvor:

Agencije

08.12.2025

13:39

Komentari:

0
Дрво пало на ватрогасца док је гасио пожар, није му било спаса
Foto: Pixabay

Ekipe za hitne slučajeve su požurile na požarište u blizini ruralnog grada Buladela.

Australijski vatrogasac je poginuo tokom noći nakon što je na njega palo drvo dok je pokušavao da stavi pod kontrolu šumski požar koji je uništio kuće i spalio velike površine pod niskim rastinjem severno od Sidneja, saopštile su danas lokalne vlasti.

Ekipe za hitne slučajeve su požurile na požarište u blizini ruralnog grada Buladela, 200 kilometara sjeverno od Sidneja, nakon izveštaja da je drvo palo na čovjeka, prenosi Rojters.

Марина Туцаковић

Scena

Estrada u strahu zbog '' crne sveske'': Pjevači Marini Tucaković ostali dužni više od 90.000 evra

"Pedesetdevetogodišnji vatrogasac je doživio srčani zastoj i preminuo na licu mjesta", saopštili su zvaničnici. Premijer Australije Entoni Albanez rekao je da su "strašne vijesti sumorni podsetnik" na opasnosti sa kojima se suočavaju pripadnici hitnih službi dok rade na zaštiti domova i porodica.

Podijeli:

Tagovi:

vatrogasac

požar

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Која је дозвољена дневна количина бадема?

Savjeti

Koja je dozvoljena dnevna količina badema?

1 h

0
Естрада у страху због '' црне свеске'': Пјевачи Марини Туцаковић остали дужни више од 90.000 евра

Scena

Estrada u strahu zbog '' crne sveske'': Pjevači Marini Tucaković ostali dužni više od 90.000 evra

1 h

0
Масовно тровање гљивама: Здравствене службе издале хитно упозорење

Zdravlje

Masovno trovanje gljivama: Zdravstvene službe izdale hitno upozorenje

1 h

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Hronika

Obezbjeđenje ga izbacilo iz banjalučke diskoteke, on prijetio - oduzet mu pištolj

1 h

0

Više iz rubrike

Орбан: Црни облаци над Европом, Брисел се припрема за рат

Svijet

Orban: Crni oblaci nad Evropom, Brisel se priprema za rat

1 h

0
Робот

Svijet

Roboti pomažu dementnim Japancima

1 h

0
Пуцњава у трговачком центру, полиција одмах реаговала

Svijet

Pucnjava u trgovačkom centru, policija odmah reagovala

2 h

0
Триком до киселог купуса за два дана

Svijet

Trikom do kiselog kupusa za dva dana

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

13

U prvom planu: Ana Trišić Babić

13

39

Drvo palo na vatrogasca dok je gasio požar, nije mu bilo spasa

13

37

Koja je dozvoljena dnevna količina badema?

13

32

Estrada u strahu zbog '' crne sveske'': Pjevači Marini Tucaković ostali dužni više od 90.000 evra

13

29

Masovno trovanje gljivama: Zdravstvene službe izdale hitno upozorenje

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner