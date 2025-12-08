Drvo palo na vatrogasca dok je gasio požar, nije mu bilo spasa

Ekipe za hitne slučajeve su požurile na požarište u blizini ruralnog grada Buladela.

Australijski vatrogasac je poginuo tokom noći nakon što je na njega palo drvo dok je pokušavao da stavi pod kontrolu šumski požar koji je uništio kuće i spalio velike površine pod niskim rastinjem severno od Sidneja, saopštile su danas lokalne vlasti.

Ekipe za hitne slučajeve su požurile na požarište u blizini ruralnog grada Buladela, 200 kilometara sjeverno od Sidneja, nakon izveštaja da je drvo palo na čovjeka, prenosi Rojters.

"Pedesetdevetogodišnji vatrogasac je doživio srčani zastoj i preminuo na licu mjesta", saopštili su zvaničnici. Premijer Australije Entoni Albanez rekao je da su "strašne vijesti sumorni podsetnik" na opasnosti sa kojima se suočavaju pripadnici hitnih službi dok rade na zaštiti domova i porodica.