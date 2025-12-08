Estrada u strahu zbog '' crne sveske'': Pjevači Marini Tucaković ostali dužni više od 90.000 evra

Veliku prašinu u javnosti podigao je Boki 13, nakon što je otkrio ime pjevačice iz "crne sveske" u kojoj je pokojna Marina Tucaković vodila svoje dužnike sa estrade.

O ovoj evidenciji dugovanja već dugo se nagađa, a gotovo cijela estrada se "tresla" zbog Marinine "crne sveske".

Zdravlje Masovno trovanje gljivama: Zdravstvene službe izdale hitno upozorenje

Kako tvrdi izvor za srpske medije, Marina je iza sebe ostavila testament u kojem se nalazi njena zaostavština muzičkih djela, ali i pojedina imena sa muzičke scene za koja nije željela da čuje.

- Marina je i te kako vodila računa o tome kome je prodala koji tekst, ko joj je i kada platio, sve je zapisivala godinama, maltene od kada je počela da piše. Za tu svesku znaju Futa i Laća, a kako čujem, njen sin ne želi da bilo kome oprosti ni jedan jedini dinar, jer zna koliko je Marinu bolelo to što je nisu ispoštovali, pogotovo što ti pevači koji su dužni nisu ni zvali da pitaju kako je i da li mogu na rate da joj isplate dug iako su znali da joj treba za lečenje. Ona se mnogo nervirala oko tih dugovanja i nikad nije razumela kako neko bez srama može da se pravi blesav i da je čak ne pozove i izvini se. Pisala je ozbiljne hitove, na koje su svi ti pevači zgrnuli velike pare, a ostali su njoj dužni. Čim se malo stiša sve, možda posle 40 dana, Laća će da otvori svesku i da vidi na koji način da potraži sva ta dugovanja, sigurno je da će sve zvezde koje su dužne da tuži. Mnogim pevačima neće biti dobro, jer je spreman da javno iznese sve. Ukupan dug pevača je preko 90.000 evra. Koliko znam, jedan popularni folk pevač je ostao ozbiljno dužan i sa njim se dugo Marina ganjala, a tu je i jedna pevačica koja je od nje uzela čak četiri pesme, od kojih su dve ozbiljni hitovi i nikad nije platila - ispričao je izvor.

Hronika Obezbjeđenje ga izbacilo iz banjalučke diskoteke, on prijetio - oduzet mu pištolj

Dodao je da su joj mnogi pjevači dugovali silne sume novca za tekstove, i zavlačili je, a sa druge strane javno isticali da su dobri i prižali joj podršku, kao da se ništa ne dešava.

- Marina to nikada javno nije želela da ističe... Svi znamo koliko je bila veliki čovjek – kaže taj izvor.

Boki 13 kaže da je Marina pamtila sve dužnike, nije joj je trebala knjiga.

Tenis Đoković prognozirao ko će osvojiti Svjetsko prvenstvo u fudbalu

- Ne vjerujem da su se dugovi vratili... Ne mogu da kažem imena, to su spekualcije o takvim stvarima, a i znam da je imala problem sa naplatom i to sa pjevačima koji su bili popularni, radili a nisu htjeli da daju pare- kaže Boki 13.