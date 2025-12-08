Logo
Pažljivo sa njima, bilo kakva kritika će ih jako pogoditi

Neki horoskopski znaci su osjetljiviji na kritiku od drugih. Bez obzira na to da li je povratna informacija dobronamerna ili gruba, oni je često doživljavaju lično, duboko i emocionalno.

Njihova nesigurnost ne proizilazi iz slabosti, već iz intenzivne potrebe za potvrdom i emocionalnom sigurnošću. U nastavku predstavljamo četiri grupe znakova koji se najčešće ističu po tome što ih kritika posebno pogađa.

Riba

Ribe upijaju svaku izgovorenu riječ kao sunđer. Kritika, čak i blaga, može ih duboko dotaći, jer sve doživljavaju emotivno i lično. Djeluju nježno i rezervisano, ali iza toga se krije veoma bogat unutrašnji svijet u kome satima analiziraju svaku opasku.

Ribe često preispituju da li su nekoga razočarale, da li su dovoljno dobre ili da li su mogle nešto bolje da urade.

Zbog toga ponekad kritike doživljavaju kao potvrdu sopstvenih strahova, što značajno narušava njihovo samopouzdanje. Potrebno im je vrijeme i podrška da se ponovo osjećaju stabilno.

Rak

Rakovi grade svoju sigurnost na osjećaju prihvatanja i bliskosti. Kada prime kritiku, bez obzira na ton, to ih može podsjetiti na ranjivosti koje pokušavaju da sakriju. Rakovi često reaguju povlačenjem, ćutanjem ili emocionalnim distanciranjem, jer se u njihovom svijetu kritika često pretvara u ličnu povredu.

Iako mogu pronaći korisne smjernice u kritikama, potrebno im je vreme da obrade sve što su osjetili. Rakovi ne zaboravljaju lako, pa čak i jedna nepromišljena rečenica može ostaviti trag koji nose danima.

Vaga

Vage često žude za harmonijom i mirom, a svaka kritika remeti njihovu unutrašnju ravnotežu. Često se brinu o tome šta drugi misle, pa kritička opaska djeluje kao signal da nešto nije u skladu sa očekivanjima onih oko njih.

Zbog preteranog analiziranja i potrebe da svima udovolje, Vage lako postaju nesigurne u sopstvene odluke. Kritika ih pogađa jer u njoj vide mogućnost da su pogrešili ili nekoga razočarali. Potrebno im je ohrabrenje da ponovo povjeruju u sopstvene sudove.

Djevica

Djevice su grupa koja često preispituje sopstvene postupke, čak i bez komentara drugih. Kada kritika stigne, može ih pogoditi jače nego što bi iko očekivao, jer se sukobljava sa njihovim unutrašnjim perfekcionizmom. Teže savršenstvu, tako da i najmanja opaska može zvučati kao potvrda da nisu bili dovoljno dobri.

Djevice detaljno analiziraju kritike, pitajući se da li postoji nešto što su mogle drugačije da urade i da li su negdje pogriješile. Iako spolja djeluju mirno, iznutra proživljavaju pravu buru sumnje i samopreispitivanja.

Horoskop

zvijezde

Kako je ajvar dobio ime? Zanimljivosti o kraljici zimnice od Persije do Balkana

