Milanović: Dok novo oružje dođe u Hrvatsku mogu se završiti dva svjetska rata

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović danas je, tokom učestvovanja na svečanoj sjednici Gradskog vijeća u Novoj Gradiški povodom Dana Grada, komentarisao najavljenu nabavu novog naoružanja iz Francuske i Njemačke. Tom je prilikom poručio kako nas čeka "serija ugovora o kupovini tuđeg oružja", piše net.hr.

"Oružje za masne pare stiže tek za pet godina"

Milanović je rekao kako se u načelu ne protivi nabavi te da je svako novo oružje za Hrvatsku vojsku dobrodošlo. "Nisam protiv niti jedne transakcije, sve što hrvatska vojska dobije više nego što ima sada je dobro. Cijena i faktori koji se u to upliću je druga stvar", izjavio je Milanović.

Ipak, upozorio je na dugi rok isporuke i proizvodne kapacitete na Zapadu. "Kupovina za masne pare doći će u Hrvatsku i biti na raspolaganju hrvatskoj vojsci za pet godina do tada se mogu završiti dva svjetska rata. A zašto je to tako? Niko nije u stanju proizvesti tu količinu za tu cijenu u zapadnom svijetu", zaključio je Milanović.