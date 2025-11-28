Policija poručila građanima: Imate rok do kraja godine

Iz policije podsjećaju građane da imaju rok do kraja godine, odnosno 31. decembra, da legalizuju oružje.

Pozvali su sve one koji posjeduju oružje bez oružnog lista, da iskoriste zakonsku mogućnost i legalizuju oružje u skladu sa važećim zakonskim propisima.

"Zakonom o oružju i municiji predviđena je mogućnost da se do 31. decembra 2025. godine može izvršiti registracija vatrenog oružja za koje građani ne posjeduju oružni list, bez dokazivanja porijekla i pravnih sankcija", poručuju iz PU Prijedor.

Koje oružje je moguće registrovati?

Posebno napominju da je registracija moguća samo za onu vrstu oružja čije je nabavljanje i držanje građanima dozvoljeno, a u tu kategoriju se svrstavaju pištolji, revolveri, sportsko i lovačko oružje.

"Takođe, podsjećamo građane da je Zakonom o oružju i municiji propisana amnestija za dobrovoljnu predaju vatrenog oružja i municije čije nabavljanje i držanje građanima nije dozvoljeno (vojno oružje, minsko-eksplozivna sredstva), što znači da prilikom dobrovoljne predaje neće krivično niti prekršajno odgovarati za posjedovanje", kažu u PU Prijedor.

Rok za dobrovoljnu predaju nije ograničen, tako da građani ovu vrstu oružja mogu predati policiji i nakon 31. decembra.