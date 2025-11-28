Logo
Large banner

Policija poručila građanima: Imate rok do kraja godine

Autor:

Stevan Lulić

28.11.2025

12:01

Komentari:

0
Полиција поручила грађанима: Имате рок до краја године

Policijska uprava Prijedor poslala je važno obavještenje građanima koji posjeduju oružje.

Iz policije podsjećaju građane da imaju rok do kraja godine, odnosno 31. decembra, da legalizuju oružje.

Pozvali su sve one koji posjeduju oružje bez oružnog lista, da iskoriste zakonsku mogućnost i legalizuju oružje u skladu sa važećim zakonskim propisima.

Избори-гласање

BiH

Ko i zašto želi irački izborni scenario u BiH?!

"Zakonom o oružju i municiji predviđena je mogućnost da se do 31. decembra 2025. godine može izvršiti registracija vatrenog oružja za koje građani ne posjeduju oružni list, bez dokazivanja porijekla i pravnih sankcija", poručuju iz PU Prijedor.

Koje oružje je moguće registrovati?

Posebno napominju da je registracija moguća samo za onu vrstu oružja čije je nabavljanje i držanje građanima dozvoljeno, a u tu kategoriju se svrstavaju pištolji, revolveri, sportsko i lovačko oružje.

"Takođe, podsjećamo građane da je Zakonom o oružju i municiji propisana amnestija za dobrovoljnu predaju vatrenog oružja i municije čije nabavljanje i držanje građanima nije dozvoljeno (vojno oružje, minsko-eksplozivna sredstva), što znači da prilikom dobrovoljne predaje neće krivično niti prekršajno odgovarati za posjedovanje", kažu u PU Prijedor.

илу-пепео-17102025

Savjeti

Nikada ne bacajte pepeo od vatre: Evo za šta ga sve možete iskoristiti

Rok za dobrovoljnu predaju nije ograničen, tako da građani ovu vrstu oružja mogu predati policiji i nakon 31. decembra.

Podijeli:

Tagovi:

Policija

Oružje

naoružanje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Порука полицији

Gradovi i opštine

Djevojka iz BiH ostavila jasnu poruku policiji: Očitala im lekciju

3 h

0
Промоција Ђачког календара Српске - циљ очување дјечијег рада и стваралаштва

Društvo

Promocija Đačkog kalendara Srpske - cilj očuvanje dječijeg rada i stvaralaštva

3 h

0
У питању је плес: Дешифровани загонетни сигнали из свемира

Nauka i tehnologija

U pitanju je ples: Dešifrovani zagonetni signali iz svemira

3 h

0
Шулић: Вишеград има огроман туристички потенцијал

Gradovi i opštine

Šulić: Višegrad ima ogroman turistički potencijal

3 h

0

Više iz rubrike

Промоција Ђачког календара Српске - циљ очување дјечијег рада и стваралаштва

Društvo

Promocija Đačkog kalendara Srpske - cilj očuvanje dječijeg rada i stvaralaštva

3 h

0
Правила поста по недјељама: Ево када је дозвољено јести рибу

Društvo

Pravila posta po nedjeljama: Evo kada je dozvoljeno jesti ribu

4 h

0
Проходни сви путеви на Сарајевско-романијској регији

Društvo

Prohodni svi putevi na Sarajevsko-romanijskoj regiji

5 h

0
Мјерење водостаја ријеке

Društvo

Opada nivo Une i Sane

6 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

03

Brža i jeftinija registracija poslovnog subjekta u Srpskoj

14

53

Trišić Babić: Odlični odnosi srpskog i mađarskog naroda

14

32

Naučnici otkrili šta Crni petak radi mozgu

14

27

Narod priča: Porodica Pekić Bajić

14

26

Učenik iznenada preminuo u Osnovnoj školi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner