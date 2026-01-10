Bećirović dodijelio nepostojeće priznanje Dini Merlinu

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović je 26. decembra prošle godine upriličio prijem za pjevača Edina Dervišhalidovića, poznatijeg kao Dino Merlin, i dodijelio mu „priznanje za izuzetan umjetnički doprinos i afirmaciju Bosne i Hercegovine“, saopšteno je tada iz Predsjedništva.

Prijem za Merlina održan je u prostorijama Predsjedništva BiH u Sarajevu.

Sve je mogla biti jedna lijepa državničko-predizborna priča – ali posrijedi je kršenje propisa, zloupotreba institucije i uvlačenje pjevača u sitne političke smicalice.

Formulacija o „dod‌jeli priznanja“ znači da je riječ o nekoj vrsti državnog odlikovanja, jer države, kao i drugi nivoi vlasti, mogu dod‌jeljivati priznanja.

Ali, BiH ne može dod‌jeljivati priznanja niti postoji priznanje „dodijeljeno“ Merlinu.

Šta kaže zakon?

Zakon o odlikovanjima Bosne i Hercegovine jasno definiše vrste državnih odlikovanja, uslove i postupak njihove dod‌jele. Ali prateći pravilnici o izgledu i načinu dod‌jele nikada nisu usvojeni.

„Priznanje za izuzetan umjetnički doprinos i afirmaciju BiH“ ne postoji ni u jednom važećem zakonskom aktu.

Predsjedništvo BiH, kao kolektivni organ, nikada nikome nije dodijelilo orden. A pojedinačno član Predsjedništva, samostalno, nema ovlaštenje da uvodi nova priznanja niti da ih dod‌jeljuje.

Kako je za !Odgovor nezvanično izvor upućen u protokolarni rad Predsjedništva, te ustavne nadležnosti podzakonske akte kolektivnog šefa države, Bećirović naprosto nije smio, prema zakonima i propisima, učiniti nešto ovako.

„Bećirović je izašao iz ustavnih nadležnosti člana Predsjedništva BiH. Predsjedništvo je kolektivni organ koji odluke donosi zajednički, ovim je napravio presedan“, rekao je sagovornik !Odgovor.

Prijem – da, priznanje – ne

Organizacija svečanog prijema za Dinu Merlina sama po sebi nije sporna. Problem nastaje u trenutku kada se takav prijem iskoristi i formalno predstavi kao dod‌jela priznanja koje ne postoji u pravnom sistemu BiH.

Dosadašnja praksa članova Predsjedništva BiH bila je jasna. Bećirović je ranije primjerice, organizovao svečane prijeme za paraplivače Ismaila Barlova i Ismaila Zulfića nakon njihovih uspjeha na Svjetskom prvenstvu u Singapuru, za košarkašku reprezentaciju BiH pred odlazak na Evrobasket 2025, kao i za Merjem Džafić, prvakinju u šahu, kojoj je tada osigurana konkretna finansijska podrška za nastup na Svjetskom prvenstvu u Egiptu.

Slično su postupali i ostali članovi Predsjedništva. Željko Komšić je ugostio Ednu Šunjić, dvostruku zlatnu olimpijku sa Specijalnih zimskih olimpijskih igara, dok je Željka Cvijanović organizovala prijem za predsjednika Fudbalskog saveza BiH Vicu Zeljkovića i predsjednika UEFA-e Aleksandra Čeferina.

U svim tim slučajevima riječ je isključivo o prijemima, nikome od njih nisu uručena „priznanja“.