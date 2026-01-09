Logo
Zaposleni u Željeznicama FBiH: Veće plate ili generalni štrajk

Izvor:

SRNA

09.01.2026

14:41

Воз пруга жељезница
Foto: Irina Iriser/Pexels

Zaposleni u "Željeznicama Federacije BiH" uputili su zahtjev nadležnima za povećanje stavke u federalnom budžetu za ovu godinu namijenjene za održavanje željezničke infrastrukture i zaključivanje novog kolektivnog ugovora ili će stupiti u generalni štrajk.

Sindikati zaposlenih u "Željeznicama Federacije BiH" traže da u okviru budžeta za 2026. godinu stavka za održavanje željezničke infrastrukture sa 24 miliona bude uvećana na 62 miliona KM, kao i zaključivanje novog kolektivnog ugovora, jer je prethodni istekao sa krajem prošle godine.

Iz Sindikata ističu da je sa predviđenim iznosom iz budžeta, koji nije mijenjan zadnjih 20 godina, nemoguće održavati željezničku inFrastrukturu i u 2026. godini, upozoravajući da se time ugrožava bezbjednost željezničkog saobraćaja, kao i bezbjednost putnika, robe i radnika na prugama na prostoru FBiH.

U zahtjevu za zaključivanje novog kolektivnog ugovora navodi se da materijalni položaj radnika u "Željeznicama FBiH" nikad nije bio gori, te da skoro 80 odsto zaposlenih u ovom preduzeću prima platu koja je malo iznad federalne minimalne plate od 1.027 KM.

Istakli su da će, ukoliko njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni u narednih 10 dana, zakazati proteste radnika i stupiti u generalni štrajk.

Zahtjevi su upućeni Parlamentu i Vladi FBiH, resornom ministarstvu, te Nadzornom odboru i Upravi federalnih "Željeznica".

Željeznice FBiH

Štrajk

