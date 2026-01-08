Krišto: Nikšić blokirao budžetski proces i funkcionisanje institucija

Predsjedavajuća Savjeta ministara Borjana Krišto rekla je da je ugroženo funkcionisanje zajedničkih institucija i održavanje izbora jer se premijer Federacije BiH /FBiH/ Nermin Nikšić na telefonskoj sjednici Fiskalnog savjeta nije izjasnio o Globalnom fiskalnom okviru za period od 2026. do 2028. godine.

Krištova je rekla da neće moći da budu povećane ni plate zaposlenima u zajedničkim institucijama, saopšteno je iz Kabineta predsjedavajuće Savjeta ministara.

Svijet Protest u Mineapolisu poslije ubistva žene u akciji ICE-a

- Time su direktno ugrožene ključne obaveze institucija BiH, uključujući planirano povećanje osnovice za obračun plata zaposlenih u institucijama BiH, kao i osiguravanje sredstava za sprovođenje opštih izbora- navela je Krištova.

U saopštenju se navodi da se u ranijem periodu više puta pokušavala sazvati sjednica Fiskalnog savjeta s ciljem da se, u skladu sa zakonskim propisima, ispune sve neophodne pretpostavke potrebne za pravovremeno usvajanje kako entitetskih, tako i budžeta institucija BiH.

Iz Kabineta je navedeno da entiteti usvajanjem budžeta, bez Globalnog fiskalnog okvira, krše proceduru.

Svijet "Folksvagen" zatvara fabriku zbog oluje

- Ovakva praksa dodatno potvrđuje selektivno poštivanje zakonskih propisa, ozbiljno narušavajući fiskalnu disciplinu i institucionalni poredak u BiH - dodaje se u saopštenju.