Logo
Large banner

Krišto: Nikšić blokirao budžetski proces i funkcionisanje institucija

Izvor:

SRNA

08.01.2026

17:39

Komentari:

0
Кришто: Никшић блокирао буџетски процес и функционисање институција

Predsjedavajuća Savjeta ministara Borjana Krišto rekla je da je ugroženo funkcionisanje zajedničkih institucija i održavanje izbora jer se premijer Federacije BiH /FBiH/ Nermin Nikšić na telefonskoj sjednici Fiskalnog savjeta nije izjasnio o Globalnom fiskalnom okviru za period od 2026. do 2028. godine.

Krištova je rekla da neće moći da budu povećane ni plate zaposlenima u zajedničkim institucijama, saopšteno je iz Kabineta predsjedavajuće Savjeta ministara.

минеаполис

Svijet

Protest u Mineapolisu poslije ubistva žene u akciji ICE-a

- Time su direktno ugrožene ključne obaveze institucija BiH, uključujući planirano povećanje osnovice za obračun plata zaposlenih u institucijama BiH, kao i osiguravanje sredstava za sprovođenje opštih izbora- navela je Krištova.

U saopštenju se navodi da se u ranijem periodu više puta pokušavala sazvati sjednica Fiskalnog savjeta s ciljem da se, u skladu sa zakonskim propisima, ispune sve neophodne pretpostavke potrebne za pravovremeno usvajanje kako entitetskih, tako i budžeta institucija BiH.

Iz Kabineta je navedeno da entiteti usvajanjem budžeta, bez Globalnog fiskalnog okvira, krše proceduru.

folksvagen

Svijet

"Folksvagen" zatvara fabriku zbog oluje

- Ovakva praksa dodatno potvrđuje selektivno poštivanje zakonskih propisa, ozbiljno narušavajući fiskalnu disciplinu i institucionalni poredak u BiH - dodaje se u saopštenju.

Podijeli:

Tagovi:

Borjana Krišto

Nermin Nikšić

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Минић: Све слободе српског народа дошле су кроз велике жртве које не смијемо да заборавимо

Republika Srpska

Minić: Sve slobode srpskog naroda došle su kroz velike žrtve koje ne smijemo da zaboravimo

3 h

1
Грађанима послат СМС због ''временске бомбе'': Временске прилике опасне по живот

Svijet

Građanima poslat SMS zbog ''vremenske bombe'': Vremenske prilike opasne po život

3 h

0
РХМЗ послао упозорење због хладноће!

Društvo

RHMZ poslao upozorenje zbog hladnoće!

3 h

0
Шта треба урадити са божићном пшеницом? Никако је не бацајте у смеће

Savjeti

Šta treba uraditi sa božićnom pšenicom? Nikako je ne bacajte u smeće

3 h

0

Više iz rubrike

снијег Бањалука

BiH

Na snazi narandžasti meteoalarm, sutra se očekuju nove padavine

4 h

0
ОХР опет ударио на Дан Републике Српске

BiH

OHR opet udario na Dan Republike Srpske

4 h

8
Познати робијаши ове године на улицама БиХ

BiH

Poznati robijaši ove godine na ulicama BiH

5 h

0
У овом граду траже 100 људи за хитно чишћење снијега: Зарада за зимски хаос

BiH

U ovom gradu traže 100 ljudi za hitno čišćenje snijega: Zarada za zimski haos

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

46

Kvar u trafostanici, evo kad se očekuje dolazak struje

20

40

Stevandić: Srpska jača svakog dana

20

30

Kija Kockar zaprošena na Božić, cijena prstena paprena

20

23

Masovni protesti u Iranu, srušen internet

20

15

Nadležne ekipe na terenu: Problemi sa snabdijevanjem strujom i vodom u Zvorniku

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner