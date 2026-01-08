Na snazi narandžasti meteoalarm, sutra se očekuju nove padavine

Federalna uprava civilne zaštite objavila je ažuriranu informaciju o današnjem stanju te konstatovala da snježne padavine, uz topljenje snijega, i dalje prouzrokuju visok nivo vodostaja rijeka na vodama prve i druge kategorije na području sedam kantona u FBiH.

Takođe, utvrđeno je da postoji rizik od izlijevanja, bujičnih tokova, plavljenja nižih područja i mogućih klizišta.

BiH OHR opet udario na Dan Republike Srpske

Na osnovu raspoloživih informacija i izvještaja kantonalnih uprava i opštinskih/gradskih službi civilne zaštite, iz FUCZ ističu da se može zaključiti da je stanje u FBiH i dalje nestabilno kada su u pitanju hidrometeorološki uslovi, posebno zbog niskih temperatura vazduha.

Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje za 8. i 9. januar zbog očekivanih ekstremno niskih temperatura vazduha. Upozorenje za 8. januar odnosi se na područje Krajine, gdje se očekuju minimalne temperature zraka od -14 do -10 °C, dok se u centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne iste minimalne temperature očekuju 9. januara.

"Federalna uprava civilne zaštite neprekidno, putem Federalnog operativnog centra civilne zaštite, prati stanje na ugroženim područjima cijele Federacije BiH, procjenjuje situaciju i potrebu za pomoć u sredstvima i opremi. Zaposleni u ovoj upravi su u stalnoj komunikaciji te, po potrebi, pružaju stručnu pomoć izvršnim organima nižih nivoa vlasti kako bi se na najefikasniji način odgovorilo na nastalu situaciju", saopšteno je iz Vlade FBiH.

Srbija Delegacija Srbije doputovala u Banjaluku na obilježavanje Dana Republike

Tokom 7. januara, po zahtjevu Kantonalne uprave civilne zaštite BPK Goražde, Federalna uprava civilne zaštite dostavila je dvije potopne/muljne pumpe u Goražde, koje su bile potrebne za osposobljavanje poplavljene fabrike vode u Vitkovićima, s ciljem ponovnog uspostavljanja vodosnabdijevanja u Goraždu.

"Vodosnabdijevanje je u predvečernjim satima istog dana bilo uspostavljeno, ali je voda nakon sat vremena ponovo nestala zbog problema na dotoku vode iz rijeke Drine u bazene fabrike vode", dodaje se u saopštenju.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u petak, novo naoblačenje sa zapada usloviće novi snijeg u višim područjima, dok će u subotu u većem dijelu zemlje padati snijeg, a na jugu kiša. U jutarnjim satima u nizinama može padati i kiša koja će se lediti. Prognozira se od pet do 15 centimetara novog snijega.

Hronika Kombi se zakucao u automobil sa bebom i dvoje male djece

"S obzirom na to da se prema prognozama FHMZ-a i u narednom periodu na području Federacije BiH očekuju niske temperature i snježne padavine koje mogu prouzrokovati probleme, potrebno je da kantonalne i opštinske/gradske službe civilne zaštite i dalje kontinuirano obilaze najugroženija područja od snježnih padavina, poplava i klizišta, te da odmah stave, ukoliko to do sada nisu učinile, svoje organizovane snage zaštite i spašavanja (službe zaštite i spašavanja i specijalizovane jedinice civilne zaštite) u stanje pripravnosti, kako bi bile spremne kao snage prvog odgovora i, u skladu sa svojim nadležnostima i obavezama, reagovale na potencijalne opasnosti radi zaštite ljudi i materijalnih dobara", dodaje se u saopštenju.

Federalne specijaliziovane jedinice civilne zaštite i dalje se nalaze u stanju pripravnosti u slučaju potrebe za njihovim angažmanom, odnosno brzim odgovorom, te će se odmah aktivirati u skladu s dobijenim zahtjevima i naredbama, prenosi Kliks.