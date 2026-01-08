Logo
OHR opet udario na Dan Republike Srpske

ATV

08.01.2026

16:28

1
ОХР опет ударио на Дан Републике Српске
Foto: ATV

OHR-u i dalje smeta rođendan Republike Srpske, pa su i ovaj put iz Kancelarije visokog predstavnika rekli kako "obilježavanje 9. januara predstavlja jasno nepoštivanje odluka Ustavnog suda BiH".

"Ustavni sud BiH je naglasio da utvrđivanje 9. januara kao Dana Republike Srpske ne simbolizuje kolektivno i zajedničko sjećanje u multietničkom društvu, te da je diskriminatorno.

Nepoštivanje odluka Ustavnog suda može predstavljati krivično djelo na osnovu odredbi Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, te je poduzimanje zakonom propisanih mjera u domenu nadležnih organa za provedbu zakona, posebno kada se radi o nosiocima javnih funkcija", saopšteno je iz OHR-a.

Dodik: Nastavićemo da obilježavamo 9. januar; Tramp odbacio zabrane i politike brisanja istorije

Lider SNSD-a Milorad Dodik istakao je da će srpski narod nastaviti da obilježava 9. januar - mirno, ponosno i odgovorno, u znak poštovanja demokratskog izbora, istorijskog pamćenja i prava naroda da čuva ono što jeste.

Жан-Лин Лакапел

Republika Srpska

Žan-Lin Lakapel za ATV: Srpski narod u BiH trpi ozbiljnu agresiju

- Ove godine ćemo, kao i uvijek, dostojanstveno obilježiti 9. januar - Dan Republike Srpske. Pokušaji da se taj dan zabrani ili delegitimiše nemaju veze s pravom ili suživotom, već s nastojanjima da se izbrišu srpska istorija, identitet i demokratska volja naroda - objavio je Dodik na društvenoj mreži Iks.

Ненад Стевандић

Republika Srpska

Stevandić: Sve što su pokušali da nam zabrane dobili su duplo

Dodik je ukazao da je, u suprotnosti sa slobodom izražavanja, pokušano da se zabrani obilježavanje.

- U suprotnosti s osnovama demokratije, poništavani su glasovi naroda koji se jasno izjasnio u korist 9. januara. To nije pluralizam, niti demokratska praksa - naglasio je Dodik.

Ана тришић бабић

Republika Srpska

Trišić Babić: Srbima niko ne može da zabrani da obilježavaju 9. januar

On je istakao da su primijećene i promjene u svijetu, posebno u SAD, gdje je administracija predsjednika Donalda Trampa jasno odbacila politike koje su pokušavale da brišu istoriju, zabrane obilježavanja i ponište nacionalni i regionalni identitet u ime lažne političke korektnosti.

- Dijeleći te ideje, nastavićemo da obilježavamo 9. januar - poručio je Dodik.

OHR

9. januar - Dan Republike Srpske

Milorad Dodik

visoki predstavnik

