U ovom gradu traže 100 ljudi za hitno čišćenje snijega: Zarada za zimski haos

Snježne padavine stvorile su brojne poteškoće širom Bosne i Hercegovine. Nezadovoljstvo čišćenjem snijega sa ulica, između ostalih, proteklih dana iskazali su i građani Sarajeva.

Tim povodom reagovali su iz Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Rad iz kojeg su objavili javni poziv koji pruža mogućnost zarade.

Iz ovog preduzeća pozivaju sva radno sposobna lica starija od 18 godina koja se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje da se, ukoliko su zainteresovana, prijave radi angažmana putem ugovora o privremenim i povremenim poslovima, a radi ručnog čišćenja, trotoara, mostova, pješačkih staza u trajanju do 60 dana (100 izvršilaca).

"Zainteresovana lica prijavu mogu podnijeti putem protokola Preduzeća, uz obavezno dostavljanje sljedeće dokumentacije: CIPS prijava prebivališta (ne starija od šest mjeseci), potvrda o otvorenom računu u banci, uvjerenje o evidenciji nezaposlenih lica izdato od nadležne službe, obavezno ostaviti kontakt podatke.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 033 408-240", saopšteno je iz KJKP Rad d.o.o. Sarajevo.