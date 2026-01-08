Logo
Najjeftiniji Mercedes se neće praviti u Njemačkoj

08.01.2026

21:42

Komentari:

0
Foto: Mike Bird/Pexels

Prošlo je manje od godinu dana otkako je Mercedes najavio gašenje A-Klase u okviru smanjenja ponude kompaktnih modela - ali sada stiže iznenađenje.

Ulazni model njemačke marke ostaje u proizvodnji do 2028. godine.

Jedina velika promjena je to što više neće nositi oznaku "Made in Germany", jer se proizvodnja od drugog kvartala seli iz fabrike u Rastatu u pogon u Kečkemetu u Mađarskoj, prenosi B92.

Odluku je potvrdio portparol Mercedesa u izjavi za njemački poslovni list "Automobilwoche", a razlog je oslobađanje proizvodnih kapaciteta u Rastatu, gd‌je se proizvode novi CLA i CLA Shooting Brake, prenosi Motor1.

Osim toga, ista fabrika će od 2027. godine sklapati i novu generaciju GLA modela, dostupnu sa klasičnim motorima i električnim pogonom, koji će zameniti današnji EQA u okviru spajanja ICE i EV ponude.

Јапан

Svijet

U ovoj zemlji pada najviše snijega na svijetu,: Nanosi su viši od kuća

Kada proizvodnja bude okončana 2028. godine, A-Klasa će imati punih deset godina staža.

Iako prvobitno nije bila planirana zamjena, Mercedes priprema novi ulazni model ispod CLA. Još nije poznato da li će se prodavati u SAD-u, gde je A-Klasa povučena nakon modela za 2022. godinu.

Tag:

mercedes

