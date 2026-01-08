Logo
Large banner

Kako odlediti zaleđena stakla na automobilu bez struganja?

Izvor:

Telegraf

08.01.2026

13:30

Komentari:

0
Аутомобил у снијегу
Foto: Egor Kamelev/Pexels

Zaleđena stakla na automobilima postala su ozbiljan problem za vozače. Led se ne topi sam od sebe, vidljivost je loša, a pogrešno odleđivanje lako može da završi napuklim staklom ili uništenim brisačima.

Najvažnije je da se stakla ne odleđuju na silu. Nekoliko pogrešnih poteza može napraviti štetu koja košta daleko više od par minuta strpljenja.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Nastavićemo da obilježavamo 9. januar; Tramp odbacio zabrane i politike brisanja istorije

Najsigurniji način da odledite stakla na automobilu je kombinacija grijanja i ventilacije. Pokrenite motor, uključite grijanje usmjereno ka šoferšajbni i aktivirajte grijač zadnjeg stakla. Led će početi da popušta ravnomjerno, bez naprezanja stakla.

Ako je led tvrd i debeo, sprej za odleđivanje stakala je najbrže rješenje. Djeluje momentalno, ne grebe staklo i ne oštećuje gumene zaptivke. Plastični strugač može pomoći, ali samo uz lagane pokrete i bez pritiska.

Postoje stvari koje nikako ne treba raditi. Polivanje vrelom vodom može izazvati trenutno pucanje šoferšajbne zbog temperaturnog šoka. Uključivanje brisača dok su zaleđeni uništava gumice i opterećuje mehanizam. Metalni predmeti za skidanje leda prave trajne ogrebotine.

Едуард Хусон

Republika Srpska

Huson za ATV: Kristijan Šmit je produžena ruka Njemačke

Odleđivanje stakala na automobilu mora da se radi pametno, a ne nervozno. Par ispravnih poteza znači čistu vidljivost, bezbjedniju vožnju i izbegnut nepotreban trošak.

Podijeli:

Tagovi:

Automobil

led

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Натпис на аутопутевима поводом Дана Републике

Društvo

Slogan "Živjeće ognjište" na informativnim portalima na auto-putevima

31 min

0
Саво Минић

Republika Srpska

Minić čestitao dan Republike i Dan boraca

34 min

0
Сви путни правци у Херцеговини проходни, службе на терену

Gradovi i opštine

Svi putni pravci u Hercegovini prohodni, službe na terenu

37 min

0
Извјештај против два шумарска инжењера због злоупотребе овлаштења

Hronika

Izvještaj protiv dva šumarska inženjera zbog zloupotrebe ovlaštenja

42 min

0

Više iz rubrike

Овај ауто кошта око 800 евра и троши мање него што мислите

Auto-moto

Ovaj auto košta oko 800 evra i troši manje nego što mislite

1 d

0
Шта урадити ако ауто проклиза?

Auto-moto

Šta uraditi ako auto prokliza?

2 d

0
Четири савјета за безбиједно уклањање леда и снијега са аутомобила

Auto-moto

Četiri savjeta za bezbijedno uklanjanje leda i snijega sa automobila

2 d

0
Очистите снијег са аута или "одријешите кесу": Слиједе папрене казне

Auto-moto

Očistite snijeg sa auta ili "odriješite kesu": Slijede paprene kazne

3 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

46

GP BiH: Neistinita informacija o napadima na granice

13

42

Zatražena obdukcija tijela Cvijana Simića

13

35

Trninić: Situacija puno bolja nego prethodnih dana

13

30

Kako odlediti zaleđena stakla na automobilu bez struganja?

13

21

Huson za ATV: Kristijan Šmit je produžena ruka Njemačke

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner