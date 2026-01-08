Kako odlediti zaleđena stakla na automobilu bez struganja?

Zaleđena stakla na automobilima postala su ozbiljan problem za vozače. Led se ne topi sam od sebe, vidljivost je loša, a pogrešno odleđivanje lako može da završi napuklim staklom ili uništenim brisačima.

Najvažnije je da se stakla ne odleđuju na silu. Nekoliko pogrešnih poteza može napraviti štetu koja košta daleko više od par minuta strpljenja.

Republika Srpska Dodik: Nastavićemo da obilježavamo 9. januar; Tramp odbacio zabrane i politike brisanja istorije

Najsigurniji način da odledite stakla na automobilu je kombinacija grijanja i ventilacije. Pokrenite motor, uključite grijanje usmjereno ka šoferšajbni i aktivirajte grijač zadnjeg stakla. Led će početi da popušta ravnomjerno, bez naprezanja stakla.

Ako je led tvrd i debeo, sprej za odleđivanje stakala je najbrže rješenje. Djeluje momentalno, ne grebe staklo i ne oštećuje gumene zaptivke. Plastični strugač može pomoći, ali samo uz lagane pokrete i bez pritiska.

Postoje stvari koje nikako ne treba raditi. Polivanje vrelom vodom može izazvati trenutno pucanje šoferšajbne zbog temperaturnog šoka. Uključivanje brisača dok su zaleđeni uništava gumice i opterećuje mehanizam. Metalni predmeti za skidanje leda prave trajne ogrebotine.

Republika Srpska Huson za ATV: Kristijan Šmit je produžena ruka Njemačke

Odleđivanje stakala na automobilu mora da se radi pametno, a ne nervozno. Par ispravnih poteza znači čistu vidljivost, bezbjedniju vožnju i izbegnut nepotreban trošak.