Minić čestitao dan Republike i Dan boraca

- Na ovaj veliki dan, neizmjerno smo ponosni na sve one koji su dali svoj doprinos da danas imamo svoju Republiku i da, u miru i slobodi, obilježavamo dan njenog osnivanja. Neka ovaj dan bude prilika da se svako od nas prisjeti naših najbližih - braće, sestara, sinova, prijatelja i rođaka koji su u temelje Republike ugradili ono najsvetije - svoje živote - poručio je Minić.

On je istakao da, vođeni time, od ove godine zajednički obilježavamo Dan Republike i Dan boraca Odbrambeno otadžbinskog rata.

- Da nije bilo njih, ne bi bilo ni nas. Dugujemo im što su, u tim teškim vremenima, kad se činilo da se sve urotilo protiv nas, stali na stranu svog naroda i odbranili naše pravo da živimo na vjekovnim ognjištima - poručio je Minić.

I sa ove vremenske distance, 34 godine poslije, kaže Minić, dijelimo uvjerenje da je stvaranje Republike Srpske u kovitlacu istorijskih neprilika - obilježenih raspadom bivše države i najavom kršenja volje srpskog naroda u BiH - bio jedini mogući put za srpski narod.

- Baš što je i danas, toliko vremena poslije, jasno da Republika Srpska ostaje jedina trajna garancija zaštite prava srpskog naroda unutar BiH - ističe on.

Minić je rekao da smo, u vremenu za nama, prošli izuzeteno težak i turbulentan put - od rata, gdje smo se borili za opstanak, preko postizanja dejtonskog kompromisa o izgledu današnje BiH i Republike Srpske, pa sve do, gotovo svakodnevnih pokušaja urušavanja našeg ustavno-pravnog položaja, kojim svjedočimo i danas.

- Naš sveti zadatak je da se odupremo tome i da istrajno nastavimo graditi naše društvo na putu mira, prosperiteta i suživota sa ostalim narodima, kako bi Republika Srpska svakim danom bila bolja i uspješnija, na zadovoljstvo svih onih koji u njoj žive - navodi se u čestitki predsjednika Vlade Republike Srpske.