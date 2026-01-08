CIK: Na ponovljenim izborima stari listići i novi birački odbori

Na ponovljenim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 osnovnih izbornih jedinica 8. februara biće upotrijebljeni neiskorišćeni glasački listići, ali će proces nadgledati novi birački odbori.

U raspravi o instrukciji o postupku sprovođenja ponovljenih izbora član CIK-a Željko Bakalar precizirao je da u biračkim odborima na biralištima gdje će glasanje biti ponovljeno neće moći biti članovi, uključujući i predsjednika, koji su bili 23. novembra, te da politički subjekti neće moći da delegiraju lica koja su tada bila.

CIK BiH danas je usvojio i instrukciju o pripremi, zaštiti i pakovanju glasačkih listića za sprovođenje ponovljenih prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske, kojom je određeno da na izborima 8. februara budu upotrijebljeni neiskorišćeni glasački listići.

"Opredijelili smo se da preuzmemo neiskorištene glasačke listiće sa nedavno održanih izbora iz razloga racionalnosti i ušteda, kao i ostalih logističkih stvari. Mislim da ćemo na ovaj način omogućiti da neiskorišteni listići koji na sebi nemaju nikakvih oznaka budu legalni - zaštićeni i pakovani u štampariji koju odredi CIK", rekao je član Komisije Ahmet Šantić.

Bakalar je objasnio da će na listićima biti isprintano da se radi o ponovljenim izborima i da će se utoliko razlikovati u odnosu na ostale neiskorišćene listiće.

"Ne postoji bojazan da će drugi neiskorišćeni listići biti zloupotrebljeni", rekao je Bakalar i napomenuo da će listići biti originalno upakovani.

Osvrćući se na pisanje medija u vezi sa pitanjem izborne kampanje za ponovljene prijevremene izbore za predsjednika Srpske, Šantić je naglasio da nema kampanje za ove izbore, ali da postoji izborna tišina, koja će biti utvrđena kad bude usvojen rokovnik izbornih aktivnosti.

On je naveo da jedino što CIK može sankcionisati jesu određeni govori političkih subjekata koji kontaminiraju izborni proces, te govori u vremenu izborne tišine.

CIK BiH poništio je 24. decembra prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske na 136 mjesta u 17 izbornih jedinica.

Izbori će, prema odluci CIK-a, biti ponovo održani na pojedinim biračkim mjestima u Prijedoru, Laktašima, Banjaluci, Doboju, Stanarima, Loparama, Ugljeviku, Osmacima, Zvorniku, Vlasenici, Bratuncu, Nevesinju, Gacku, Rudom, Bileći, Milićima i Brčkom.

Ranije je saopšteno da će za provođenje ponovljenih prijevremenih izbora biti potrebno obezbijediti 600.000 KM iz budžeta institucija BiH