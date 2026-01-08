Minić: Odavanje počasti onima koji su živote upisali u temelje Srpske

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da je obilježavanje Dana Republike, 9. januara, prilika da se oda počast onima koji su svoje živote upisali u temelje Srpske, bez koje srpskog naroda na ovim prostorima danas ne bi bilo.

Položeni vijenci na groblju Sveti Pantelija

"Želimo sa najvećim mogućim pijetetom da odamo počast borcima koji su dali život za Republiku Srpsku, ali i svima koji su nakon toga gradili Srpsku i imali viziju i jasan cilj da Republika Srpska postoji i da bude jaka i da okupi srpski narod", izjavio je Minić novinarima nakon polaganja vijenaca kod spomenika palim borcima Vojske Republike Srpske na groblju Sveti Pantelija u Banjaluci.

Minić je naglasio da je na taj način stvorena mogućnost srpskom narodu, ali i drugim narodima koji žive u Republici Srpskoj, da zajedno u miru grade budućnost.

"Da se ne borimo ni protiv koga, ali da imamo mogućnost da se branimo. Republika Srpska je nastala u miru, a u miru će biti i sačuvana", napomenuo je Minić.

On je izrazio zadovoljstvo zbog činjenice da Srbija daje podršku Republici Srpskoj u obilježavanju ovog značajnog datuma i da će proslavi 9. januara prisustvovati zvaničnici Srbije.

"Srbija i Republika Srpska dišu jednom dušom i jednim tijelom, na to smo ponosni i niko nam ne može to zabraniti, naročito da se sjetimo svih onih koji su pomogli opstanku srpskog naroda na ovim prostorima", rekao je Minić.

Svečano obilježavanje Dana Republike Srpske, 9. januara, počelo je danas u Banjaluci polaganjem vijenaca kod spomenika palim borcima Vojske Republike Srpske na groblju Sveti Pantelija.

Vijence su položili predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, ministri u Vladi Republike Srpske, lider SNSD-a Milorad Dodik, delegacija Srbije, predstavnici organizacija proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata.

Povodom Dana Republike Srpske vijence je položila delegacija Vijeća naroda, predstavnici Republike Srpske u zajedničkim institucijama, delegacija Grada Banjaluka, predstavnici drugih gradova i opština Republike Srpske, Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka.