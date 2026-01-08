Dodik: Odluka o formiranju Republike Srpske istorijski zavjet

Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas u Banjaluci da je odluka o formiranju Republike Srpske istorijski zavjet, te da je ona i poslije 34 godine živa, zdrava i dobrostojeća.

Položeni vijenci na groblju Sveti Pantelija

Dodik je podsjetio da je Republika Srpska nastala na Palama i da su je utemeljili Narodna skupština i njeni lideri - Radovan Karadžić, Momčilo Krajišnik, Biljana Plavšić, Nikola Koljević i drugi želeći da ona nikada ne bude nešto trenutno ili kratkoročno.

"Te vizionarske odluke su dio zavjeta srpske nacionalne istorije jer je i formiranje Srpske bilo jedino moguće i realno rješenje za BiH nakon raspada bivše Jugoslavije, a sve u cilju da se pokuša postići dogovor za mirni život", rekao je Dodik novinarima nakon polaganja vijenaca kod spomenika palim borcima Vojske Republike Srpske na groblju Sveti Pantelija u Banjaluci.

Dodik je naglasio da je ta odluka donesena u miru i sa vjerovanjem da će političke odluke biti dominantne, te u trenutku kada nije bilo priče o ratu koji je počeo kasnije.

Dodik je ocijenio da Srpska danas 9. januar obilježava u složenim okolnostima, navodeći da je Republiku nemoguće administrativno ograničavati kako se pokušava.

"Nemoguće je ograničiti svijest i želje ovdašnjeg naroda da obilježava svoje praznike. To nije uspio ni Adolf Hitler niti će iko, jer nikada nije bilo moguće uništiti slobodarski duh naroda. Moramo biti okupljeni oko Dana Republike, jer ako nam to uzmu i ako se povinujemo tim glupim odlukama, onda smo uništili dio istorije i satrali našu budućnost", istakao je Dodik.

Zato je važno, dodao je on, da danas Srpska oda počast borcima stradalim za slobodu Srba i da se Srpska gradi onako kako želi njen narod i rukovodstvo - u miru, sigurnosti i stabilnosti.

"Danas je Srpska pored svih izazova koji su pretendovali na njen nestanak – živa, zdrava, dobrostojeća i nastavlja da živi svoj dobar i uspješan život", rekao je Dodik.

Svečano obilježavanje Dana Republike Srpske, 9. januara, počelo je danas u Banjaluci polaganjem vijenaca kod spomenika palim borcima Vojske Republike Srpske na groblju Sveti Pantelija.