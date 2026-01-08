Tadić za ATV: Političko Sarajevo ne želi Srbe na ovim prostorima

Pravnik Ognjen Tadić izjavio je u Jutarnjem programu ATV-a da ne vidi šta bi Srbi trebalo da mijenjaju ili zamjenjuju 9. januar, te da je jasno šta se od njih traži kroz poteze političkog Sarajeva i dijela međunarodne zajednice.

"Ovdje nije pitanje da li oni prihvataju Dan Republike. Oni ne prihvataju Republiku Srpsku. Ne prihvataju ni Dejtonski mirovni sporazum, koji je međunarodno verifikovan. Zašto? Zato što ne žele Srbe na ovom prostorima", naglasio je Tadić.

On je podsjetio da je srpski narod to znao još devedesetih godina, zbog čega je i formirana Skupština srpskog naroda u BiH, kako srpski narod ne bi bio preglasan i "progutan" odlukama tadašnje skupštine BiH i unitarističkom koncepcijom države.