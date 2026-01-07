Logo
Rajilić: Političko, a ne pravno djelovanje Suda BiH

SRNA

07.01.2026

Рајилић: Политичко, а не правно дјеловање Суда БиХ

Predsjednik Udruženja žena žrtava rata Republike Srpske Božica Živković Rajilić izjavila je da Sud BiH djeluje politički, nikako pravno, što dokazuje potvrđivanje optužnice protiv generala Vojske Republike Srpske Radislava Krstića /77/.

- Još jednom je pokazana pristrasnost Suda BiH. Nemaju pametnijeg posla nego da na pravoslavni Božić potvrde optnžnicu protiv Krstića koji je u zatvoru - rekla je Rajilićeva Srni.

branimir kojic

Republika Srpska

Kojić: Sud BiH "snajpersko gnijezdo" iz kojeg se najbolje puca po Srbima

Ona je naglasila da je presuda protiv Krstića donesena pod sumnjivim okolnostima i ogromnim pritiscima.

Sud BiH je danas, na pravoslavni Božić, potvrdio optužnicu protiv Krstića koja ga kao komandanta Druge romanijske motorizovane brigade tereti za napad na sokolačko selo Novoseoci, nastanjeno Bošnjacima.

Božica Živković Rajilić

