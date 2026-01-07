Vašington upozorio ministra policije Venecuele da može biti sljedeća meta

Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa stavila je do znanja venecuelanskom ministru unutrašnjih poslova Diosdadu Kabelju da bi mogao da se nađe na vrhu spiska potencijalnih meta, ukoliko ne bude pomogao privremenoj predsjednici Delsi Rodrigez da ispuni američke zahtjeve i uspostavio red nakon svrgavanja predsjednika Nikolasa Madura, navela su tri izvora upoznata sa ovim pitanjem, prenosi danas Rojters.

Kako je naveo jedan od izvora, Kabeljo, koji kontroliše snage bezbjednosit i optužen je za kršenja ljudskih prava, jedan je od malobrojnih sljedbenika Madura na koje je Tramp odlučio da se osloni dok privremene vlasti nastoje da održe stabilnost tokom perioda tranzicije.

Američki zvaničnici su posebno zabrinuti da bi Kabeljo, s obzirom na svoju istoriju represije i rivalstva sa Rodrigez, mogao da igra ulogu nekoga ko bi kvario pokušaje saradnje.

Prema riječima jednog od izvora, američka administracija je preko posrednika Kabelju saopštila da bi, ako ne bude sarađivao, mogao da se suoči sa sličnom sudbinom kao Maduro, koji je zarobljen u američkoj akciji u subotu i odveden u Njujork , ili bi mu život mogao biti u opasnosti.

Izvor je, međutim, dodao da bi njegova likvidacija mogla da bude rizična i da motiviše njegove pristalice.

U jednoj od svojih prvih odluka kao vršilac dužnosti predsjednice,

Rodrigez je imenovala generala Gustava Gonzaleza Lopeza za novog šefa Predsjedničke počasne garde i Generalnog direktorata Vojne kontraobavještajne službe (DGCIM), saopšteno je kasno sinoć na državnoj televiziji.