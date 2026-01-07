Logo
Sud BiH na pravoslavni Božić potvrdio optužnicu protiv generala Krstića

Izvor:

SRNA

07.01.2026

14:08

Komentari:

0
Суд БиХ на православни Божић потврдио оптужницу против генерала Крстића
Foto: Youtube screenshot/ Oslobodjenje

Sud BiH je danas, na pravoslavni Božić, potvrdio optužnicu protiv generala Vojske Republike Srpske Radislava Krstića /77/ koja ga kao komandanta Druge romanijske motorizovane brigade tereti za napad na sokolačko selo Novoseoci, nastanjeno Bošnjacima.

Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv generala Krstića 29. decembra prošle godine, kojom ga tereti za navodni ratni zločin.

Predsjednik Boračke organizacije Istočno Novo Sarajevo Dragiša Tuševljak izjavio je tada Srni da je Tužilaštvo BiH podizanjem optužnice protiv generala Krstića potvrdilo da se nastavlja hajka protiv srpskog naroda.

- Srpski generali koji su već, nažalost, osuđivani mimo pravde i prava i koji u bjelosvjetskim kazamatima proživljavaju teške torture, žrtve su Tužilaštva BiH koje protiv njih neselektivno podiže optužnice, dok sa druge strane ostaju neprocesuirani mnogobrojni teški zločini nad Srbima u BiH - rekao je Tuševljak.

On je naveo da su očigledno i dalje na snazi dvostruki aršini pravosuđa na nivou BiH.

Predsjednik Udruženja žena žrtava rata Republike Srpske Božica Živković Rajilić ocijenila je da je optužnica Tužilaštva BiH protiv generala Radislava Krstića za navodni ratni zločin u Novoseocima, politički motivisana i da nema nikakve veze sa pravom i pravdom.

Optužnica se odnosi na dešavanja sa 21. na 22. septembar 1992. godine na lokaciji Ivan Polje.

General Krstić prebačen je u aprilu u Estoniju, gdje je nastavio da izdržava zatvorsku kaznu od 35 godina na koju je osuđen u Haškom tribunalu.

Krstić je uhapšen 2. decembra 1998. godine, a dan kasnije je prebačen u Haški tribunal. General Krstić je više puta tražio da bude pušten na slobodu, jer je izdržao dvije trećine kazne.

Radislav Krstić

Optužnica

