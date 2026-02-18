Asmin kažnjen nakon što je tukao Uroša: Željko Mitrović više ne želi da ga toleriše

Učesnicima rijalitija Elita 9 od samog početka jasno su predočena pravila ponašanja i života na velelepnom imanju. Pored detaljnog upoznavanja sa pravilima, na pojedinim mjestima na imanju istaknuti su i plakati sa jasno naznačenim smernicama kojih su svi takmičari dužni da se pridržavaju.

Ipak, uprkos jasnim pravilima, pojedini učesnici odlučuju da ih prekrše – što sa sobom nosi ozbiljne posljedice.

Produkcija kaznila Asmina

Naime, tokom jednog od sukoba došlo je do incidenta kada je Asmin fizički nasrnuo na Uroša Stanića, gurajući ga i udarajući, čime je grubo prekršio osnovna pravila ponašanja koja zabranjuju svaki vid fizičkog kontakta i nasilja.

Produkcija je reagovala bez odlaganja, te je Asmin kažnjen oduzimanjem tromjesečnog honorara. Ova sankcija predstavlja jasnu poruku da nasilno ponašanje neće biti tolerisano, bez obzira na okolnosti.

