Lepa Lukić: Dobila sam ime po ljubavnici svoga oca

Kraljica narodne muzike, Lepa Lukić, otvorila je dušu u podkastu kod Bokija 13 i govorila o teškom d‌jetinjstvu, porodičnim nesuglasicama i ljubavima koje su obilježile njen život.

Pjevačica je otkrila do sada nepoznate detalje o svom odrastanju, karijeri, ali i emotivnim gubicima koji su je duboko pogodili.

Jedan od najvećih šokova bio je otkrivanje njenog pravog imena. Lepa je priznala da se zapravo zove Lepava i da je to ime dobila zbog očeve preljube.

"Jesam krštena, moj otac je rekao kumu da se zovem Lepava. Imao je švalerku koja se tako zvala i rekao je kumu da samo tako moram da se zovem", ispričala je pjevačica i dodala šokantan detalj:

"Imao je švalerku, ali je imao i moju majku. Boli je i nju i moju majku.

Pjevačica je oca izgubila kada je imala samo dvije godine, a iako ga ne pamti, kažu joj da liči na njega.

Njena majka, bila je iz bogate kuće, udala se za njega i pored toga što je bio siromah, bio je izuzetno lijep.

Iako je majka podržavala njen put, Lepin brat se protivio njenoj pjevačkoj karijeri.

– On nije bio za to da ja budem pjevačica, mislio je da ću se odati piću, zato mi je branio. Dobijala sam od njega šamare, a poslije toga sam išla na audiciju. Kasnije mi je priznao da mi nikad ne bi branio da je znao da ću postati ovo što jesam – prisetila se Lepa, prenosi Telegraf.