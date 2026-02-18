Logo
Large banner

Lepa Lukić: Dobila sam ime po ljubavnici svoga oca

18.02.2026

18:08

Komentari:

0
Лепа Лукић: Добила сам име по љубавници свога оца

Kraljica narodne muzike, Lepa Lukić, otvorila je dušu u podkastu kod Bokija 13 i govorila o teškom d‌jetinjstvu, porodičnim nesuglasicama i ljubavima koje su obilježile njen život.

Pjevačica je otkrila do sada nepoznate detalje o svom odrastanju, karijeri, ali i emotivnim gubicima koji su je duboko pogodili.

Jedan od najvećih šokova bio je otkrivanje njenog pravog imena. Lepa je priznala da se zapravo zove Lepava i da je to ime dobila zbog očeve preljube.

"Jesam krštena, moj otac je rekao kumu da se zovem Lepava. Imao je švalerku koja se tako zvala i rekao je kumu da samo tako moram da se zovem", ispričala je pjevačica i dodala šokantan detalj:

"Imao je švalerku, ali je imao i moju majku. Boli je i nju i moju majku.

Pjevačica je oca izgubila kada je imala samo dvije godine, a iako ga ne pamti, kažu joj da liči na njega.

Njena majka, bila je iz bogate kuće, udala se za njega i pored toga što je bio siromah, bio je izuzetno lijep.

Iako je majka podržavala njen put, Lepin brat se protivio njenoj pjevačkoj karijeri.

– On nije bio za to da ja budem pjevačica, mislio je da ću se odati piću, zato mi je branio. Dobijala sam od njega šamare, a poslije toga sam išla na audiciju. Kasnije mi je priznao da mi nikad ne bi branio da je znao da ću postati ovo što jesam – prisetila se Lepa, prenosi Telegraf.

Podijeli:

Tag :

Lepa Lukić

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Замрзавање финансијских средстава за 11 држављана БиХ, Савјет министара добио одлуку

BiH

Zamrzavanje finansijskih sredstava za 11 državljana BiH, Savjet ministara dobio odluku

1 h

0
Трамп у центру пажње због поклона за Дан заљубљених: Његов одговор изазвао буру реакција

Scena

Tramp u centru pažnje zbog poklona za Dan zaljubljenih: Njegov odgovor izazvao buru reakcija

1 h

0
бојан симоновић несрећа

Scena

Nisam spavao cijelu noć: Jutjuber Bojan Simonović se prvi put oglasio nakon teške nezgode

1 h

0
Стравичан снимак малог дјечака у супермаркету: Пун мржње према Србији, изговорио страшне ријечи!

Svijet

Stravičan snimak malog dječaka u supermarketu: Pun mržnje prema Srbiji, izgovorio strašne riječi!

2 h

2

Više iz rubrike

Трамп у центру пажње због поклона за Дан заљубљених: Његов одговор изазвао буру реакција

Scena

Tramp u centru pažnje zbog poklona za Dan zaljubljenih: Njegov odgovor izazvao buru reakcija

1 h

0
бојан симоновић несрећа

Scena

Nisam spavao cijelu noć: Jutjuber Bojan Simonović se prvi put oglasio nakon teške nezgode

1 h

0
Андрија Милошевић жртва преваре: ''Немам никакве везе са тим''

Scena

Andrija Milošević žrtva prevare: ''Nemam nikakve veze sa tim''

6 h

0
Saša Matić

Scena

Saša Matić otkrio na koji duet je najponosniji

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

31

"Od 20 maraka do dva biznisa u Njemačkoj": Vanja Borić za ATV "otkrio tajnu" uspjeha

19

25

D‌ječak (2) ostaje bez šanse za novo srce: Majci saopšteno da neće preživjeti

19

19

Sprema li Priština Srbima ''administrativni egzodus'' od 15. marta

19

10

Svemu "kumovao" Tompson: Podnesena inicijativa za razrješenje sudije Ustavnog suda BiH

19

08

Muškarac uhapšen nakon pokušaja otmice jednogodišnjeg d‌jeteta u tržnom centru u Italiji

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner