Saša Matić otkrio na koji duet je najponosniji

Saša Matić važi za kralja emocija, ali i jednog od pjevača sa najviše dueta u karijeri na koje je izuzetno ponosan.

Iako saradnje sa kolegama mogu da budu mač sa dvije oštrice, Saša Matić je imao sreću da mu je svaka duetska pjesma posebna na svoj način, a jednom prilikom je otkrio koji mu je najdraži.

– Ne mogu vam ja to reći, sa svima sam imao želju da snimim duet. Možda sam najponosniji na „More tuge“ koju sam snimio sa Severinom jer sam ja pisao pjesmu. Nijedna nije bila teška za saradnju, zaista, ali sa Severinom smo morali da žurimo. Ušao sam u 5 u studio i morao da budem u 9 na aerodromu za Dubrovnik – tvrdi Saša Matić.

Numera „Mešaj mala“ danas broji milionske preglede i sluša se sa istim žarom kao i kada je izašla, a Matić je za Grand otkrio kako je nerado snimio duet takvog teksta.

– Ljudi moji kada krene ta pjesma na koncertima, taj početak: „Opet sama izlaziš“, ja sam to toliko nerado pjevao zbog teksta, baš mi nešto taj izraz „Mešaj mala“, ne znam. Obraćam se ženskoj osobi, kao dami sa „Mešaj mala“ – rekao je on i dodao: Rekao sam tad i Marini: „Nemoj ja koji sam snimao Kralja izgubljenih stvar, koji sam snimao Kad ljubav zakasni da pjevam ja to“, ona mi je rekla: „Pa neka miješa mlada je“: Dan, danas, ljudi moji, to je staršno kako ljudi reaguju na tu pjesmu. Reaguju na sve, ali to je ludilo – ispričao je jednom u emisiji.