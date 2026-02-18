Logo
Fico žestoko zaprijetio Zelenskom: Ako ti ne treba struja

Izvor:

SRNA

18.02.2026

12:14

Komentari:

0
Фицо жестоко запријетио Зеленском: Ако ти не треба струја
Foto: Tanjug/AP

Premijer Slovačke Robert Fico zaprijetio je ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom da će prekinuti isporuku struje Ukrajini usljed odluke Kijeva da prekine isporuku nafte preko naftovoda "Družba".

"Ako Zelenski misli da to nije vrijedno, da mu ne treba, onda možemo da donesemo odluku o prekidu saradnje u polju snabdijevanja strujom", rekao je Fico na konferenciji za novinare.

Fico je dodao da će rafinerija "Slovnaft" u Bratislavi prekinuti izvoz, uključujući izvoženje dizel-goriva u Ukrajinu, i da će proizvoditi naftne derivate isključivo za slovačko tržište.

облачно-временска прогноза

Društvo

Kada se očekuje toplije vrijeme?

