Meteorolozi očekuju pola metra snijega: Ljudi upozoreni da ne izlaze, škole zatvorene

Najjači snežni talas od početka godine zahvatio je Rumuniju. Obilne snežne padavine i mećava izazvale su ozbiljne poremećaje u saobraćaju i svakodnevnom životu građana širom zemlje.

U glavnom gradu, Bukureštu, od ranih jutarnjih sati na snazi je crveni meteoalarm, a snežni pokrivač bi, prema prognozama meteorologa, mogao da dostigne i do pola metra.

Vlasti su upozorile desetine hiljada građana u 28 okruga da ne napuštaju domove dok se vremenski uslovi ne stabilizuju. Iako je nevreme izazvalo materijalnu štetu i poteškoće u saobraćaju, za sada nema izvještaja o žrtvama.

Snijeg je doveo do zatvaranja dva auto-puta i više nacionalnih puteva, dok je obustavljen željeznički saobraćaj na pojedinim linijama. Vozovi koji polaze ili stižu na Sjevernu stanicu u Bukureštu kasne i do šest sati, a najmanje 13 letova je otkazano.

Na izlazima iz prestonice formirale su se duge kolone vozila, posebno na auto-putu A3, gdje su vozači čekali ponovno otvaranje dionica.

Snježna oluja je paralisala i javni prevoz. Autobus kompanije STB ostao je zaglavljen u mjestu Čorogarla u okrugu Ilfov, pa su putnici morali da izađu i guraju vozilo dok nije stigla mehanizacija da ga izvuče.

Pojedini tramvaji su bili blokirani snegom, a prijavljeni su i privremeni kvarovi u napajanju električnom energijom na pojedinim linijama.

Putna policija saopštila je da su ekipe raspoređene na glavnim saobraćajnicama i u kritičnim zonama kako bi se sprečile gužve i obezbedila prohodnost puteva. Iako glavne "arterije" nisu blokirane, saobraćaj se odvija u otežanim uslovima, naročito na Bulevaru Juliju Maniu i u zonama gde se uklanja snijeg sa tramvajskih pruga.

Hitne službe primile su 485 poziva za pomoć u samo 12 sati, uglavnom zbog vozila koja nisu mogla da se kreću kroz grad.

Zbog nevremena, škole u više okruga, uključujući Vrančeu, Galati i Brailu, prešle su na onlajn nastavu, dok vlasti prate razvoj situacije i spremne su da uvedu dodatne mjere ako mećava potraje.

Meteorolozi upozoravaju da će snježne padavine i jaki vetrovi potrajati, uz produžena žuta i narandžasta upozorenja za više regiona zemlje, prenosi Telegraf.