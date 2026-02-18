Logo
Large banner

Meteorolozi očekuju pola metra snijega: Ljudi upozoreni da ne izlaze, škole zatvorene

Izvor:

Telegraf

18.02.2026

11:38

Komentari:

0
Снијег
Foto: Pixabay/pasja1000

Najjači snežni talas od početka godine zahvatio je Rumuniju. Obilne snežne padavine i mećava izazvale su ozbiljne poremećaje u saobraćaju i svakodnevnom životu građana širom zemlje.

U glavnom gradu, Bukureštu, od ranih jutarnjih sati na snazi je crveni meteoalarm, a snežni pokrivač bi, prema prognozama meteorologa, mogao da dostigne i do pola metra.

Vlasti su upozorile desetine hiljada građana u 28 okruga da ne napuštaju domove dok se vremenski uslovi ne stabilizuju. Iako je nevreme izazvalo materijalnu štetu i poteškoće u saobraćaju, za sada nema izvještaja o žrtvama.

Snijeg je doveo do zatvaranja dva auto-puta i više nacionalnih puteva, dok je obustavljen željeznički saobraćaj na pojedinim linijama. Vozovi koji polaze ili stižu na Sjevernu stanicu u Bukureštu kasne i do šest sati, a najmanje 13 letova je otkazano.

Полиција ФБиХ

Hronika

U stanu pronađeno tijelo žene: Morali intervenisati vatrogasci

Na izlazima iz prestonice formirale su se duge kolone vozila, posebno na auto-putu A3, gdje su vozači čekali ponovno otvaranje dionica.

Snježna oluja je paralisala i javni prevoz. Autobus kompanije STB ostao je zaglavljen u mjestu Čorogarla u okrugu Ilfov, pa su putnici morali da izađu i guraju vozilo dok nije stigla mehanizacija da ga izvuče.

Pojedini tramvaji su bili blokirani snegom, a prijavljeni su i privremeni kvarovi u napajanju električnom energijom na pojedinim linijama.

Putna policija saopštila je da su ekipe raspoređene na glavnim saobraćajnicama i u kritičnim zonama kako bi se sprečile gužve i obezbedila prohodnost puteva. Iako glavne "arterije" nisu blokirane, saobraćaj se odvija u otežanim uslovima, naročito na Bulevaru Juliju Maniu i u zonama gde se uklanja snijeg sa tramvajskih pruga.

Hitne službe primile su 485 poziva za pomoć u samo 12 sati, uglavnom zbog vozila koja nisu mogla da se kreću kroz grad.

Душица Рунић 1

Republika Srpska

Runić: Karan će doprinijeti da se srpski narod osjeća kao svoj na svome

Zbog nevremena, škole u više okruga, uključujući Vrančeu, Galati i Brailu, prešle su na onlajn nastavu, dok vlasti prate razvoj situacije i spremne su da uvedu dodatne mjere ako mećava potraje.

Meteorolozi upozoravaju da će snježne padavine i jaki vetrovi potrajati, uz produžena žuta i narandžasta upozorenja za više regiona zemlje, prenosi Telegraf.

Podijeli:

Tagovi :

Snijeg

Upozorenje

padavine

zatvorene škole

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Битно: О разводу

Emisije

Bitno: O razvodu

1 h

0
Полиција аутомобил

Hronika

U stanu pronađeno tijelo žene: Morali intervenisati vatrogasci

1 h

0
Рунић: Каран ће допринијети да се српски народ осјећа као свој на своме

Republika Srpska

Runić: Karan će doprinijeti da se srpski narod osjeća kao svoj na svome

1 h

0
Таблете лијекови

Region

U Crnoj Gori oduzeto dva miliona tableta sa zabranjenim supstancama

1 h

0

Više iz rubrike

Dmitrij Peskov

Svijet

Peskov: Ni Rusija ni Kina nisu izvršile atomske probe 2020. godine

1 h

0
Њемачка у проблему: Стижу велике казне

Svijet

Njemačka u problemu: Stižu velike kazne

2 h

0
Сијарто: Лажне изјаве да Украјина брани Европу

Svijet

Sijarto: Lažne izjave da Ukrajina brani Evropu

3 h

0
Виткоф: Значајан напредак у преговорима

Svijet

Vitkof: Značajan napredak u pregovorima

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

49

Umivanje toplom ili hladnom vodom - šta je bolje za blistavu kožu?

12

47

Najmanje 12 ljudi poginulo od eksplozije u prodavnici

12

43

Kako smršati bez dijete?

12

42

Začepljen odvod će postati prošlost: 5 koraka za brzo rješenje problema

12

36

Sijarto: Učlanjenje Ukrajine u EU značilo bi uključivanje Unije u sukob

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner