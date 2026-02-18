Logo
Large banner

Najmanje 12 ljudi poginulo od eksplozije u prodavnici

Izvor:

Tanjug

18.02.2026

12:47

Komentari:

0
Најмање 12 људи погинуло од експлозије у продавници
Foto: Pexels

Najmanje 12 ljudi poginulo je od eksplozije u prodavnici vatrometa u provinciji Hubej, u centralnom dijelu Kine, saopštila je služba za vanredne situacije.

Eksplozija se dogodila oko 14.00 časova po lokalnom vremenu u gradu Sjangjang.

Prema saopštenju, požar i eksplozija zahvatili su površinu od oko 50 metara kvadratnih.

MRŠAVLJENJE-220925

Savjeti

Kako smršati bez dijete?

Vatra je u međuvremenu ugašena.

Ekipe hitne pomoći poslate su na lice mjesta, gdje je pronađeno 12 tijela, prenijela je Sinhua.

Podijeli:

Tagovi :

Vuhan

Eksplozija

Kina

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Како смршати без дијете?

Savjeti

Kako smršati bez dijete?

3 h

0
Зачепљен одвод ће постати прошлост: 5 корака за брзо рјешење проблема

Savjeti

Začepljen odvod će postati prošlost: 5 koraka za brzo rješenje problema

3 h

0
Сијарто: Учлањење Украјине у ЕУ значило би укључивање Уније у сукоб

Svijet

Sijarto: Učlanjenje Ukrajine u EU značilo bi uključivanje Unije u sukob

3 h

0
Састали се Ненад Стевандић и Џон Гинкел

Republika Srpska

Stevandić sa Ginkelom: Srpska privržena očuvanju mira i stabilnosti

3 h

0

Više iz rubrike

Сијарто: Учлањење Украјине у ЕУ значило би укључивање Уније у сукоб

Svijet

Sijarto: Učlanjenje Ukrajine u EU značilo bi uključivanje Unije u sukob

3 h

0
Експлозија у продавници ватромета: Погинуло најмање 12 особа

Svijet

Eksplozija u prodavnici vatrometa: Poginulo najmanje 12 osoba

4 h

0
Фицо жестоко запријетио Зеленском: Ако ти не треба струја

Svijet

Fico žestoko zaprijetio Zelenskom: Ako ti ne treba struja

4 h

0
Стигло упозорење: Рат може почети у наредним данима

Svijet

Stiglo upozorenje: Rat može početi u narednim danima

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

28

"Merkator" počeo naplaćivati parking, evo koliko košta sat i mjesečni zakup

16

18

Delfin snimljen u rijeci u Hrvatskoj: Građani dobili upozorenje da mu ne prilaze

16

10

Trovanje u rudniku; Desetine mrtvih

16

05

Radončić: Bećirović i Konaković moraju izaći pred demonstrante

16

03

Minić: Republika Srpska otvara vrata globalnim firmama

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner