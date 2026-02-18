Najmanje 12 ljudi poginulo od eksplozije u prodavnici

Izvor:
Tanjug
18.02.2026
12:47
Komentari:0
Najmanje 12 ljudi poginulo je od eksplozije u prodavnici vatrometa u provinciji Hubej, u centralnom dijelu Kine, saopštila je služba za vanredne situacije.
Eksplozija se dogodila oko 14.00 časova po lokalnom vremenu u gradu Sjangjang.
Prema saopštenju, požar i eksplozija zahvatili su površinu od oko 50 metara kvadratnih.
Vatra je u međuvremenu ugašena.
Ekipe hitne pomoći poslate su na lice mjesta, gdje je pronađeno 12 tijela, prenijela je Sinhua.
