Isplaćeno 2,4 miliona KM za podsticaje

Isplaćene su premije za sjemenski krompir, sjemensko krmno bilje, za organsku biljnu i stočarsku proizvodnju, za podršku plastelinskoj proizvodnji rasada, te regres po hektaru sjetvene površine za uljanu repicu i za sjeme domaćeg hibrida, saopšteno je iz resornog ministarstva.

Podsticaji su isplaćeni posredstvom Agencije za agrarna plaćanja.