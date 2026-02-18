Isplaćeno 2,4 miliona KM za podsticaje

Izvor:
18.02.2026
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske isplatilo je danas 2.480.473 KM za podsticaje.
Isplaćene su premije za sjemenski krompir, sjemensko krmno bilje, za organsku biljnu i stočarsku proizvodnju, za podršku plastelinskoj proizvodnji rasada, te regres po hektaru sjetvene površine za uljanu repicu i za sjeme domaćeg hibrida, saopšteno je iz resornog ministarstva.
Podsticaji su isplaćeni posredstvom Agencije za agrarna plaćanja.
