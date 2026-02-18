Logo
Large banner

Isplaćeno 2,4 miliona KM za podsticaje

Izvor:

ATV

18.02.2026

13:41

Komentari:

0
Исплаћено 2,4 милиона КМ за подстицаје
Foto: ATV

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske isplatilo je danas 2.480.473 KM za podsticaje.

Isplaćene su premije za sjemenski krompir, sjemensko krmno bilje, za organsku biljnu i stočarsku proizvodnju, za podršku plastelinskoj proizvodnji rasada, te regres po hektaru sjetvene površine za uljanu repicu i za sjeme domaćeg hibrida, saopšteno je iz resornog ministarstva.

Podsticaji su isplaćeni posredstvom Agencije za agrarna plaćanja.

Podijeli:

Tagovi :

Podsticaji

poljoprivreda

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Бинго кроз пројекат „Одважне и храбре“ поново издваја 50.000 КМ за подузетнице широм БиХ

Društvo

Bingo kroz projekat „Odvažne i hrabre“ ponovo izdvaja 50.000 KM za poduzetnice širom BiH

2 h

0
Мета најавила велику промјену од априла, једна група посебно погођена

Nauka i tehnologija

Meta najavila veliku promjenu od aprila, jedna grupa posebno pogođena

2 h

0
zlostavljanje djece

Svijet

Pooštrene kazne za zlostavljanje djece: Evo koliko će robijati pedofili koji vrebaju po internetu

2 h

0
Нема више бесплатног паркинга ни у бањалучком Меркатору

Banja Luka

Nema više besplatnog parkinga ni u banjalučkom Merkatoru

2 h

0

Više iz rubrike

klkuč, nekretnina, vrata

Ekonomija

U ovim gradovima možete jeftinije kupiti stan: Evo kako do povoljnije cijene

4 h

0
За подстицаје исплаћено 7,5 милиона КМ

Ekonomija

Za podsticaje isplaćeno 7,5 miliona KM

1 d

0
Посао канцеларија

Ekonomija

Prodao kuću da bi radnicima podigao plate

1 d

0
Катанац врата капија

Ekonomija

Sprema se 1.000 otkaza: Radnici u šoku - šta će biti poslije ovoga?

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

18

Delfin snimljen u rijeci u Hrvatskoj: Građani dobili upozorenje da mu ne prilaze

16

10

Trovanje u rudniku; Desetine mrtvih

16

05

Radončić: Bećirović i Konaković moraju izaći pred demonstrante

16

03

Minić: Republika Srpska otvara vrata globalnim firmama

15

54

Ruska vakcina za liječenje melanoma već u upotrebi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner