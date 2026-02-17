Sprema se 1.000 otkaza: Radnici u šoku - šta će biti poslije ovoga?

Njemačka industrija suočava se s ozbiljnim izazovom nakon što je kompanija "Jungheinrich" najavila zatvaranje profitabilnog pogona u Luneburgu i ukidanje stotina radnih mjesta.

Zatvaranje jedne od vodećih svjetskih proizvođača viljuškara, izazvala je oštru reakciju sindikata i zaposlenih, jer je riječ o fabrici koja posluje profitabilno.

Prema dogovoru postignutom nakon dugotrajnih pregovora, proizvodnja u tom gradu u saveznoj pokrajini Donja Saska prestaće najkasnije do kraja marta 2027. godine.

Zatvaranje pogona direktno će pogoditi 160 zaposlenih u proizvodnji, dok će na lokaciji ostati samo uprava i razvojni sektor sa oko 125 radnika.

Napeto će biti i u Hamburgu

Rezovi će zahvatiti i sedište kompanije u Hamburgu, gde će deo administrativnih i prodajnih zaposlenih ostati bez posla. Preostalih oko 500 otkaza biće raspoređeno na 41 filijalu kompanije širom svijeta, prenosi Feniks Magazin.

Ovo restrukturiranje dio je šireg plana smanjenja troškova koji će pogoditi oko 1.000 zaposlenih na globalnom nivou.

Polovina otkaza odnosi se na Njemačku, a najteže će biti pogođene lokacije u Luneburgu i Norderstedtu, gdje će biti ukinut trocifren broj radnih mjesta.

Sindikat IG Metal takođe je oštro kritikovao ovu odluku, jer se, kako kažu, radi o veoma profitabilnoj kompaniji.

"Ovde se ne radi o sanaciji kompanije koja propada, već o zatvaranju profitabilne proizvodnje", poručuju iz sindikata, prenosi Informer.