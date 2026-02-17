Logo
Sprema se 1.000 otkaza: Radnici u šoku - šta će biti poslije ovoga?

Izvor:

Informer

17.02.2026

11:30

Komentari:

0
Катанац врата капија
Foto: Bich Tran/Pexels

Njemačka industrija suočava se s ozbiljnim izazovom nakon što je kompanija "Jungheinrich" najavila zatvaranje profitabilnog pogona u Luneburgu i ukidanje stotina radnih mjesta.

Zatvaranje jedne od vodećih svjetskih proizvođača viljuškara, izazvala je oštru reakciju sindikata i zaposlenih, jer je riječ o fabrici koja posluje profitabilno.

Prema dogovoru postignutom nakon dugotrajnih pregovora, proizvodnja u tom gradu u saveznoj pokrajini Donja Saska prestaće najkasnije do kraja marta 2027. godine.

Zatvaranje pogona direktno će pogoditi 160 zaposlenih u proizvodnji, dok će na lokaciji ostati samo uprava i razvojni sektor sa oko 125 radnika.

Napeto će biti i u Hamburgu

Rezovi će zahvatiti i sedište kompanije u Hamburgu, gde će deo administrativnih i prodajnih zaposlenih ostati bez posla. Preostalih oko 500 otkaza biće raspoređeno na 41 filijalu kompanije širom svijeta, prenosi Feniks Magazin.

Влада Република Српске

Republika Srpska

Šeranić i Kuzmić potpredsjednici Vlade Srpske

Ovo restrukturiranje dio je šireg plana smanjenja troškova koji će pogoditi oko 1.000 zaposlenih na globalnom nivou.

Polovina otkaza odnosi se na Njemačku, a najteže će biti pogođene lokacije u Luneburgu i Norderstedtu, gdje će biti ukinut trocifren broj radnih mjesta.

Sindikat IG Metal takođe je oštro kritikovao ovu odluku, jer se, kako kažu, radi o veoma profitabilnoj kompaniji.

"Ovde se ne radi o sanaciji kompanije koja propada, već o zatvaranju profitabilne proizvodnje", poručuju iz sindikata, prenosi Informer.

