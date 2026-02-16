I radnici iz BiH mogu računati na isplatu do 3.500 KM

Isplate za one koji su u prošloj godini radili u Hrvatskoj, te će do kraja ovog mjeseca podnijeti zahtjev, kreću 4. maja.

Onima do 25 godina vratiće se cjelokupni plaćeni porez, a onima između 26 i 30 godina polovina.

Kreće povrat poreza – više od 400 miliona evra država će uskoro vratiti građanima. Zahtjevi se podnose do kraja februara, a novac na svojim računima može očekivati više od 850 hiljada zaposlenih.

"Ove godine očekujemo da će oko 850 tisuća građana dobiti povrat poreza na dohodak za prošlu godinu, i očekujemo da će taj iznos biti veći od 400 milijuna eura", poručila je voditeljka Službe za izravne i lokalne poreze Porezne uprave Sarajka Stanić.

Primjeri isplate

Na primjer, uz neto platu od 1100 evra, mladi do 25 godina mogu očekivati oko 1760 evra povrata (oko 3500 maraka). Oni između 26 i 30 godina upola manje, oko 880 evra.

Potpuno ili d‌jelomično oslobađanje mladih od plaćanja poreza na dohodak demografska je mjera njihova zadržavanja u zemlji. Iz Mreže mladih, upozoravaju da to nije dovoljno.

"Mislim da bi se trebala ova mjera proširiti i na one koji rade studentski posao i koji rade ostale prekarne oblike rada, a vjerujem da bi bilo i lako izvedivo da 100 posto budu isplaćeni povrati poreza za sve mlade koji rade do 30 godina", poručuje Kristijan Orešković iz Mreže mladih Hrvatske.

Ove godine prvi put biće isplaćen povrat poreza i povratnicima u Hrvatsku. Takvih je, prema podacima MUP-a više od 13 hiljada.

"Povratnici imaju pravo na 100-postotan povrat uplaćenog poreza na dohodak za prošlu godinu, tako da će njima ta porezna olakšica važiti narednih pet godina", dodaje Stanić.

Ipak, postoje i oni koji su koristili olakšicu na koju nisu imali pravo. Oni će poreskoj morati uplatiti razliku, piše KAportal.

"Porez će morati doplatiti one osobe koje su ostvarile drugi dohodak, na koji je obračunata niža stopa poreza na dohodak, a imaju relativno visoku platu pa će po godišnjem obračunu morati uplatiti razliku poreza ili one osobe za koje će se utvrditi da neke osobne odbitke ne mogu koristiti na kraju godine, primjerice d‌jeca koju su koristili ali su se zaposlili tijekom godine ili odluče preraspodijeliti d‌jecu između roditelja", pojašnjava predsjednik Hrvatske komore poreskih savjetnika Ivan Čevizović.

Takvih građana je, prema procjeni Poreske uprave više od 100 hiljada. Njima će biti poslane uplatnice, i moraće vratiti državi gotovo 30 miliona evra.

U Hrvatskoj rade desetine hiljade radnika iz BiH tako da je i njima ovo dobra vijest.