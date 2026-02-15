Logo
Hiljade poslodavaca odbilo da isplate minimalnu platu

Izvor:

Tanjug

15.02.2026

14:56

Komentari:

0
Foto: Pixabay

Hiljade poslodavaca u Njemačkoj odbile su da isplate minimalnu platu tokom 2025. godine, saopštila je jedinica za finansijsku kontrolu neprijavljenog rada nakon inspekcije oko 25.000 poslodavaca kada je utvrđeno da gotovo svaki četvrti poslodavac nije prijavio radnike.

Inspekcijom je utvrđeno da je kršenje zakona o minimalnoj plati bilo posebno često u ugostiteljstvu, prenio je Špigel.

Jedinica za finansijsku kontrolu neprijavljenog rada izvršila je inspekcije poslodavaca 25.765 puta širom Njemačke u 2025. godini i pokrenula je postupke u 6.121 slučaju zbog sumnje na kršenje zakona o minimalnoj plati. Ističe se da je više od 500 postupaka pokrenuto protiv špediterskih kompanija, građevinskih firmi i frizerskih i kozmetičkih salona.

Postupci su pokrenuti i protiv poslodavaca u oblasti taksi prevoza, prodavnica pića i službi obezbjeđenja.

Kolika je minimalna plata u Njemačkoj?

Mjesečna bruto minimalna plata u Njemačkoj za puno radno vrijeme iznosila je prošle godine 2.161 evro.

Njemačka

ekonomija

minimalna plata

