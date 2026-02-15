Otkriven identitet doktorice koja je sjekirom napala majku, pa krvava šetala po selu

Žena koja je sekirom napala majku, a zatim u krvavoj spavačici šetala po selu Stanovo je B.P. (46).

Navodno, u pitanju je ljekarka koja radi u seoskim ambulantama, piše "Blic".

Mještane sela Stanovo u Kragujevcu potresla je vest da je žena viđena kako u krvavoj spavaćici šeta selom nakon što je sjekirom napala sopstvenu majku.

Kako je javio portal "Ucentar.rs", jezivi slučaj porodičnog nasilja otkriven je nakon dojave građana i komšija, a policija i hitne službe brzo su reagovale na licu mjesta.

Povrijeđena žena, koja je preživjela napad sjekirom, nakon ukazane prve pomoći transportovana je u bolnicu, gdje joj je ukazana hitna medicinska pomoć.

Nezvanično, osumnjičena je zatim viđena u blizini jedne prodavnice u Stanovu u Kragujevcu kako šeta u spavaćici na kojoj su navodno bili tragovi krvi.

Ova scena dodatno je uznemirila građane, koji su odmah alarmirali nadležne službe. Policija je potom započela intenzivnu potragu i provjeru svih okolnosti slučaja.

Istraga o ovom slučaju je u toku.