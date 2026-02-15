Logo
Plamen guta objekat brze hrane

Izvor:

Telegraf

15.02.2026

10:45

Komentari:

0
Пламен гута објекат брзе хране
Foto: Tanjug/AP

Kako javljaju mediji, u Čačku je danas izbio požar u jednom objektu brze hrane, a na licu mjesta su vatrogasci.

"Požar u centru Čačka, na parkingu u Skadarskoj ulici zapalio se fast fud objekat.

Vatrogasci su brzo stigli na lice mesta i u toku je intervencija gašenja vatre. Gust dim se vidi iz više delova grada, a prostor je obezbeđen.

Za sada nema zvaničnih informacija o uzroku požara niti o eventualno povređenima", piše na Instagramu "Rina", a prenosi "Telegraf".

