Logo
Large banner

Gljivice iz Černobilja mogu da štite ljude na Marsu

Izvor:

SRNA

15.02.2026

10:43

Komentari:

0
Гљивице из Чернобиља могу да штите људе на Марсу
Foto: Unsplash

Neobična vrsta gljivica poznata po tome što uspijeva u ekstremnim uslovima radijacije mogla bi jednog dana da predstavlja živi štit za ljude na Marsu, objavili su naučnici Nase.

Interesovanje za gljivice otporne na zračenje poraslo je nakon otkrića vrste kladosporijum sferospermum na zidovima nuklearne elektrane Černobilj, prenosi Bi-Bi-Si.

Studija iz 2007. godine otkrila je da ova gljivica pretvara zračenje u energiju, potencijalno na sličan način kao što biljke koriste svjetlost tokom fotosinteze.

Eksperiment na Međunarodnoj svemirskoj stanici 2022. godine pokazao je da tanak sloj gljivice smanjuje nivo zračenja za oko dva procenta.

"Ova vrijednost je mala, ali nagovještava potencijale buduće primjene", navodi se u tekstu.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Sretenje je podsjetnik da se sloboda čuva, a samostalnost brani

Naučnici iz Nasinog istraživačkog centra "Ejms" i Univerziteta Sjeverne Karoline procjenjuju da bi sloj gljivica od 21 centimetra mogao da neutrališe gotovo cjelokupno površinsko zračenje Marsa.

Sloj gljivica bi mogao da bude debeo samo devet centimetara ako se pomiješa sa zemljom.

Kosmička radijacija ostaje jedan od najvećih izazova za ljudsko istraživanje svemira, posebno za dugotrajne misije na Mars.

Tradicionalna zaštita zahtijeva teške materijale poput vode, polietilena ili aluminijuma, a sve to je skupo za lansiranje.

Zbog toga je toliko privlačna ideja o biološkom zaštitnom sloju koji se sam popravlja i samostalno replicira.

Podijeli:

Tagovi :

Černobilj

Mars

gljivice

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Додик: Сретење је подсјетник да се слобода чува, а самосталност брани

Republika Srpska

Dodik: Sretenje je podsjetnik da se sloboda čuva, a samostalnost brani

1 h

0
Lisice zatvor pritvor

Hronika

Stefana ubio zbog prosutog pića: Za svirepo ubistvo dobio mizernu kaznu

1 h

0
Тинејџер без дозволе изазвао судар, погинуо мотоциклиста

Hronika

Tinejdžer bez dozvole izazvao sudar, poginuo motociklista

1 h

0
Јелена Карлеуша

Scena

Karleuša žestoko odbrusila Desingerici: Nisam ovca

1 h

0

Više iz rubrike

Фосил стар 307 милиона година открива најранијег познатог биљоједа

Nauka i tehnologija

Fosil star 307 miliona godina otkriva najranijeg poznatog biljojeda

17 h

0
Chat GPT ČET GPT

Nauka i tehnologija

ChatGPT na udaru: Milioni pozivaju na otkazivanje pretplate

18 h

0
Мрак вијека погађа Земљу овог датума

Nauka i tehnologija

Mrak vijeka pogađa Zemlju ovog datuma

23 h

0
Паметни телефони ноћу размјењују податке

Nauka i tehnologija

Pametni telefoni noću razmjenjuju podatke

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

00

Bivši ukrajinski ministar priveden na granici

11

57

Srećko umjesto na ražnju, završio kao ljubimac: Nevjerovatna sudbina najstarijeg vepra

11

54

Lindzi Von napustila bolnicu

11

40

Minić: Trebamo se sjetiti duha srpskog ratnika

11

37

Kako zaustaviti kvarenje kiselog kupusa?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner