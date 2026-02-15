Gljivice iz Černobilja mogu da štite ljude na Marsu

Neobična vrsta gljivica poznata po tome što uspijeva u ekstremnim uslovima radijacije mogla bi jednog dana da predstavlja živi štit za ljude na Marsu, objavili su naučnici Nase.

Interesovanje za gljivice otporne na zračenje poraslo je nakon otkrića vrste kladosporijum sferospermum na zidovima nuklearne elektrane Černobilj, prenosi Bi-Bi-Si.

Studija iz 2007. godine otkrila je da ova gljivica pretvara zračenje u energiju, potencijalno na sličan način kao što biljke koriste svjetlost tokom fotosinteze.

Eksperiment na Međunarodnoj svemirskoj stanici 2022. godine pokazao je da tanak sloj gljivice smanjuje nivo zračenja za oko dva procenta.

"Ova vrijednost je mala, ali nagovještava potencijale buduće primjene", navodi se u tekstu.

Naučnici iz Nasinog istraživačkog centra "Ejms" i Univerziteta Sjeverne Karoline procjenjuju da bi sloj gljivica od 21 centimetra mogao da neutrališe gotovo cjelokupno površinsko zračenje Marsa.

Sloj gljivica bi mogao da bude debeo samo devet centimetara ako se pomiješa sa zemljom.

Kosmička radijacija ostaje jedan od najvećih izazova za ljudsko istraživanje svemira, posebno za dugotrajne misije na Mars.

Tradicionalna zaštita zahtijeva teške materijale poput vode, polietilena ili aluminijuma, a sve to je skupo za lansiranje.

Zbog toga je toliko privlačna ideja o biološkom zaštitnom sloju koji se sam popravlja i samostalno replicira.