Pametni telefoni noću razmjenjuju podatke

Većina korisnika smatra da je telefon „neaktivan“ kada je ekran ugašen i uređaj stoji na punjaču tokom noći. Ipak, stručnjaci za digitalnu bezbjednost upozoravaju da pametni telefoni i tada nastavljaju da razmjenjuju podatke u pozadini, često bez jasnog znanja korisnika. Ova tiha aktivnost može imati značajan uticaj na privatnost, naročito ako se ne kontrolišu sistemska i aplikacijska podešavanja.

Čak i kada se telefon ne koristi, operativni sistem i aplikacije obavljaju niz automatskih zadataka. To uključuje provjeru ažuriranja, sinhronizaciju mejlova i naloga, održavanje veze sa serverima za obavještenja, kao i slanje različitih telemetrijskih podataka. U osnovi, dio ove aktivnosti je neophodan za normalno funkcionisanje uređaja, ali problem nastaje kada količina podataka prelazi ono što je zaista potrebno, prenosi PCPress.

Bezbjednosni stručnjaci ističu da se u pozadini često razmjenjuju identifikatori uređaja, reklamni ID-jevi i metapodaci o korištenju aplikacija. U određenim slučajevima, prenose se i podaci vezani za približnu lokaciju, zasnovani na Vi-Fi mrežama ili Bluetooth signalima, čak i kada GPS nije eksplicitno uključen. Ovi podaci se najčešće koriste za analitiku i personalizovano oglašavanje, ali istovremeno mogu predstavljati rizik po privatnost jer omogućavaju detaljnije profilisanje korisnika.

Važno je naglasiti da ovakva razmjena podataka nije uvijek zlonamjerna, ali njen obim često ostaje nevidljiv. Što se više različitih podataka kombinuje, veća je mogućnost da se napravi precizan obrazac ponašanja korisnika, što u slučaju zloupotrebe može imati ozbiljne posljedice.

Postoji nekoliko koraka kojima se ova aktivnost može ograničiti. Kontrola dozvola aplikacija je jedan od najvažnijih – mnoge aplikacije imaju pristup lokaciji, pozadinskom prenosu podataka ili drugim osjetljivim funkcijama bez stvarne potrebe. Takođe, isključivanje pozadinskog osvježavanja za aplikacije koje nisu neophodne može znatno smanjiti količinu razmjene podataka tokom noći.

Dodatno, ograničavanje automatske sinhronizacije naloga, isključivanje nepotrebnog Wi-Fi i Bluetooth skeniranja, kao i smanjenje personalizovanog oglašavanja mogu doprinijeti većem nivou privatnosti. Ove promjene ne utiču značajno na svakodnevno korištenje telefona, ali mogu imati veliki efekat na količinu informacija koje uređaj automatski šalje.

U vremenu kada pametni telefoni postaju centralna tačka digitalnog života, razumijevanje onoga što se dešava „u pozadini“ postaje jednako važno kao i briga o bezbjednosti tokom aktivnog korištenja. Svjesnim podešavanjima moguće je zadržati funkcionalnost uređaja, a istovremeno smanjiti nepotrebnu razmjenu podataka dok telefon miruje.