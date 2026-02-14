Logo
Trišić Babić: Istorijsko pravo Srba u Srpskoj i Srbiji na zajedničku budućnost

SRNA

14.02.2026

10:21

5
Тришић Бабић: Историјско право Срба у Српској и Србији на заједничку будућност
Foto: ATV

Vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić čestitala je svim Srbima u Republici Srpskoj i Srbiji - Sretenje, zajednički praznik nacionalnog jedinstva i državnosti.

"Narod u Republici Srpskoj i Srbiji slaveći Sretenje pokazuje naše istorijsko pravo na zajedničku budućnost", navela je Trišić Babić.

Несрећа на путу Гацко - Фоча

Hronika

Poznat identitet povrijeđenih u teškom udesu u Srpskoj

Ona je podsjetila da je juče povodom Sretenja prisustvovala svečanoj akademiji u Banjaluci, kao i otvaranju novog objekta onkologije i hematologije sa palijativnom njegom na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske.

Ana Trišić Babić

Dan državnosti - Sretenje

