Trišić Babić: Istorijsko pravo Srba u Srpskoj i Srbiji na zajedničku budućnost

Vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić čestitala je svim Srbima u Republici Srpskoj i Srbiji - Sretenje, zajednički praznik nacionalnog jedinstva i državnosti.
"Narod u Republici Srpskoj i Srbiji slaveći Sretenje pokazuje naše istorijsko pravo na zajedničku budućnost", navela je Trišić Babić.
Ona je podsjetila da je juče povodom Sretenja prisustvovala svečanoj akademiji u Banjaluci, kao i otvaranju novog objekta onkologije i hematologije sa palijativnom njegom na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske.
