Raste broj povrijeđenih u nesreći u Srpskoj

Izvor:

ATV

14.02.2026

09:59

Несрећа на путу Гацко - Фоча
Foto: ATV

Broj povrijeđenih u teškoj saobraćajnoj nesreći na putu Gacko-Foča porastao je na četiri.

Do nesreće je došlo kada je automobil sletio sa puta na kod tunela na Čemernu, rečeno je Srni u gatačkoj policiji.

Iz policije su istakli da su svi povrijeđeni prebačeni u fočansku bolnicu.

Несрећа на путу Гацко - Фоча

Hronika

Još jedna teška nesreća u Srpskoj: Auto na krovu, ima povrijeđenih

Za ATV je ranije iz Službe hitne pomoći rečeno da je jedna osoba prevezena u bolnicu.

"Lice inicijala T.S. zadobilo je povrede vrata, dok su ostale osobe prošle sa lakšim tjelesnim povredama. Svi povrijeđeni prevezeni su u Bolnicu u Foči“, rekli su ranije iz gatačke Hitne pomoći.

