Raste broj povrijeđenih u nesreći u Srpskoj

Broj povrijeđenih u teškoj saobraćajnoj nesreći na putu Gacko-Foča porastao je na četiri.
Do nesreće je došlo kada je automobil sletio sa puta na kod tunela na Čemernu, rečeno je Srni u gatačkoj policiji.
Iz policije su istakli da su svi povrijeđeni prebačeni u fočansku bolnicu.
Još jedna teška nesreća u Srpskoj: Auto na krovu, ima povrijeđenih
Za ATV je ranije iz Službe hitne pomoći rečeno da je jedna osoba prevezena u bolnicu.
"Lice inicijala T.S. zadobilo je povrede vrata, dok su ostale osobe prošle sa lakšim tjelesnim povredama. Svi povrijeđeni prevezeni su u Bolnicu u Foči“, rekli su ranije iz gatačke Hitne pomoći.
