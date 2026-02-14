Raste broj povrijeđenih u nesreći u Srpskoj

Broj povrijeđenih u teškoj saobraćajnoj nesreći na putu Gacko-Foča porastao je na četiri.

Do nesreće je došlo kada je automobil sletio sa puta na kod tunela na Čemernu, rečeno je Srni u gatačkoj policiji.

Iz policije su istakli da su svi povrijeđeni prebačeni u fočansku bolnicu.

Hronika Još jedna teška nesreća u Srpskoj: Auto na krovu, ima povrijeđenih

Za ATV je ranije iz Službe hitne pomoći rečeno da je jedna osoba prevezena u bolnicu.

"Lice inicijala T.S. zadobilo je povrede vrata, dok su ostale osobe prošle sa lakšim tjelesnim povredama. Svi povrijeđeni prevezeni su u Bolnicu u Foči“, rekli su ranije iz gatačke Hitne pomoći.