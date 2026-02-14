Ubistvo u BiH: Zločin prijavio radnik Hitne

Izvor:
ATV
14.02.2026
09:38
Nekoliko sati iza ponoći, u subotu, 14. februara, pronađeno je tijelo muškarca.
Nakon sprovedenih istražnih radnji, potvrđeno je da je riječ o ubistvu.
"Policijska uprava Mostar jutros oko 3.20 sati zaprimila je prijavu radnika Hitne medicinske pomoći da se u mostarskom naselju Zalik nalazi tijelo muške osobe", kazala je za portal "Radiosarajevo.ba" portparol MUP-a HNK Ilijana Miloš
Na mjestu događaja obavljen je uviđaj, kojim je rukovodio dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Mostar.
"Možemo potvrditi da se radi o krivičnom djelu ubistvo. Identitet preminule osobe još se utvrđuje. Zbog interesa istrage ne možemo iznositi više detalja", rekla je Miloš.
Više informacija biće poznato nakon završetka uviđaja i daljnjih istražnih radnji.
