Još jedna teška nesreća u Srpskoj: Auto na krovu, ima povrijeđenih

14.02.2026
09:04
Jedna osoba teže je povrijeđena u saobraćajnoj nezgodi koja se jutros dogodila na magistralnom putu Gacko-Foča.
Do nesreće je došlo kod tunela u mjestu Čemerno, potvrđeno je za ATV iz Službe hitne pomoći u Gacku.
"Lice inicijala T.S. zadobilo je povrede vrata, dok su ostale osobe prošle sa lakšim tjelesnim povredama. Svi povrijeđeni prevezeni su u Bolnicu u Foči“, kažu iz gatačke Hitne pomoći.
