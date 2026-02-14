Još jedna teška nesreća u Srpskoj: Auto na krovu, ima povrijeđenih

Jedna osoba teže je povrijeđena u saobraćajnoj nezgodi koja se jutros dogodila na magistralnom putu Gacko-Foča.

Do nesreće je došlo kod tunela u mjestu Čemerno, potvrđeno je za ATV iz Službe hitne pomoći u Gacku.

"Lice inicijala T.S. zadobilo je povrede vrata, dok su ostale osobe prošle sa lakšim tjelesnim povredama. Svi povrijeđeni prevezeni su u Bolnicu u Foči“, kažu iz gatačke Hitne pomoći.