Još jedna teška nesreća u Srpskoj: Auto na krovu, ima povrijeđenih

Teodora Bjelogrlić

14.02.2026

09:04

0
Несрећа на путу Гацко - Фоча
Foto: ATV

Jedna osoba teže je povrijeđena u saobraćajnoj nezgodi koja se jutros dogodila na magistralnom putu Gacko-Foča.

Do nesreće je došlo kod tunela u mjestu Čemerno, potvrđeno je za ATV iz Službe hitne pomoći u Gacku.

"Lice inicijala T.S. zadobilo je povrede vrata, dok su ostale osobe prošle sa lakšim tjelesnim povredama. Svi povrijeđeni prevezeni su u Bolnicu u Foči“, kažu iz gatačke Hitne pomoći.

Несрећа на путу Гацко - Фоча
Nesreća na putu Gacko - Foča

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Saobraćajna nesreća

Gacko

